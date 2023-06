AMERIČKI GENERAL EKSKLUZIVNO ZA TV KURIR: Sa Srbijom imamo fantastično partnerstvo!

Nacionalna garda SAD ima fantastične partnerstvo sa Srbijom. Naši vojnici vežbaju i obučavaju se sa srpskom vojskom i tako dobijaju na profesionalizmu. Možemo da podelimo ono šta smo učili jedni od drugih i, na kraju krajeva, činimo sve da naši odnosi budu dobri i da naše zemlje budu zaštićene, rekao je u intervjuu za TV Kurir general Danijel R. Hokanson, načelnik Biroa Nacionalne garde SAD.

Srbija i SAD imaju zavidnu saradnju u vojnom domenu. Kako to može da se poboljša i proširi?

- Ako pogledamo šta je sve urađeno u poslednjih 17 godina, koristimo neke oblasti u kojima možemo da budemo bolji. Neke stvari u kojima sarađujemo su mirovne operacije i borba protiv sajber pretnji. Srbija je vrlo aktivna u toj borbi u celom svetu, ne samo u regionu. Svaki put kad se sastanemo, gledamo šta možemo da naučimo jedni od drugih. Profesionalizam obe naše vojske čini i obe strane boljim i možemo da podelimo naučene lekcije. Ovo je zaista sjajno partnerstvo.

foto: Zorana Jevtić

Da li možete više da nam kažete o važnosti zajedničkih vežbi?

- Kad se zajedno obučavamo, trudimo se da naša oprema bude interoperabilna, da možemo da komuniciramo na tu temu i takođe učimo, da možemo da vidimo kakve su prednosti, odnosno mane. To su sjajne prilike kad se pripadnici Nacionalne garde obučavaju s Vojskom Srbije, tada imamo priliku da radimo zajedno i koristimo istu vrstu opreme. Takođe, gledamo kako bismo to mogli da upotrebimo, ne ovde, već u mirovnim operacijama širom sveta.

Kakve prednosti za Srbiju ima nabavka vojne opreme sa Zapada koja je interoperabilna sa opremom vojnih partnera?

- Srbija je deo Evrope i na određeni način deo Zapada i ako pogledate zemlje u mirovnim operacijama ili u vojnim vežbama, to su snage s kojima ćemo raditi. Ako imate sličnu opremu koja je izuzetno trajna i dobrog kvaliteta, to omogućava zajednički rad i saradnju i ako, recimo, budemo na Sinaju, moguće je podeliti izvučene lekcije. Ako koristimo istu opremu, onda možemo da podelimo saznanja kako bolje da je koristimo. Obično je potrebno imati sličnu opremu sa onima s kojima sarađujete. Kad pogledate mirovne operacije, to su snage koje će najverovatnije doći u međusobni kontakt.

foto: Zorana Jevtić

Kako ocenjujete odnose NATO i Srbije?

- Ti odnosi se razvijaju svakog dana. Ako se vratimo na program Parterstvo za mir iz 2006, odnosi koje smo nastavili da razvijamo i ako pogledate učešće Srbije u mirovnim operacijama, za jednu malu zemlju i broj vojnika koji Srbija daje to je zaista visok nivo. Srbija je jedna od zemalja koja po glavi stanovnika daje najveći broj vojnika. Krajem juna i početkom jula imaćemo na Sinaju multinacionalnu mirovnu vežbu i tu će Vojska Srbije da radi s Nacionalnom gardom.

O ratu u Ukrajini Biće potrebne godine i milijarde za obnovu Kad je reč o ratu u Ukrajini, s vaše pozicije, kakve su procene SAD, da li je moguć kompromis i kada možemo da očekujemo završetak ovog rata? - Voleo bih da znam odgovor na to pitanje, ali, nažalost, ako pogledate bez povoda izazvanu brutalnu invaziju Rusije na Ukrajinu, humanitarnu katastrofu koja je nastala, broj povređenih i ubijenih civila, razaranje zemlje, onda je jasno da će biti potrebne godine i milijarde dolara da se sve to obnovi. Nacionalna garda, odnosno država Kalifornija, ima tridesetogodišnje partnerstvo sa Ukrajinom, slično kao sa Srbijom, i godinama se obučavamo s njima. Nastavili smo da obučavamo ukrajinske vojnike i kad je počeo rat da bismo im omogućili da brane svoj suverenitet i teritorijalni intregritet. Nismo sigurni kako će se sve to završiti, ali se nadamo da su Ukrajinci u stanju da povrate svoj suverenitet. Na predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom je da o tome odlučuje, a mi bismo voleli da se rat završi i da se stavi tačka na ovu katastrofu.

Šta SAD mogu da učine da obezbede regionalni mir i stabilnost?

- Najveća stvar je da pomažemo stabilnost i mir na svaki način. Nacionalna garda učestvuje u sastavu Kfora i u svetlu poslednjih događaja shvatili smo da treba malo više da radimo na našim sposobnostima, ali i da dobro radimo zajedno. Za SAD je prilika da se obučavamo s pripadnicima Vojske Srbije i pošto vidimo ne samo svoju ulogu u NATO već i ulogu Srbije u mirovnim operacijama NATO, trudimo se da uradimo sve da, ako nastane neka krizna situacija, pomognemo na deeskalaciji. Državni sekretar Entoni Blinken je to jasno rekao, pozvao je sve strane svaki put kad dođe do potencijalnog sukoba da se stvari smire i da se situacija deeskalira kako bismo sve rešili političkim sredstvima.

