BAHATI GASTARBAJTERI SA PUNO PARA IGNORIŠU SRPSKE ZAKONE: Kome ih prijaviti?

Za Novu, Danas i N1 uskoro neće biti nadležni Savet za štampu i regulatorno telo u Luksemburgu, već domaća tržišna inspekcija i organizacije za zaštitu potrošača. To više nisu mediji, već trgovci koji svojim kupcima uvaljuju falš robu. Kao kad kupite maslinovo ulje od komine kao devičansko, ili sir s biljnim mastima kao kravlji, pa imate pravo da se žalite da vam vrate pare - uskoro bi trebalo tako i sa informacijama koje proturaju ove televizije, portali i tabloidi.

Oni su, doduše, odavno prestali da budu informativni mediji, već su više propagandna sredstva jedne biznis politike, ali i u reklamiranju postoje neke norme.

Tako je bar u svetu, na čija se pravila pozivaju zaposleni u ovim medijima i gde su, radi zaštite od naših zakona, medijskih i poreskih, registrovani.

Ali zato se u Srbiji ponašaju kao bahati gastarbajteri za koje, budući da imaju para, srpski zakoni ne važe. Pre neki dan dobili su poražavajuću packu kad je regulatorno medijsko telo iz Luksemburga kaznilo N1 zbog vređanja predsednice Vlade Ane Brnabić, ali to ih ne sprečava da i dalje šire laži o njoj i njenoj vladi.

Tako se na meti našao i Vladin Predlog zakona o upravljanju javnim preduzećima. Pokrenuta je u ovim glasilima neviđena kampanja protiv Vlade, zasnovana na laži da aktuelnoj vlasti taj zakon treba kako bi rasprodala nacionalne parkove i javna preduzeća. S propagandne tačke gledišta, ovo je bila dobra taktika - nacionalni parkovi i javna preduzeća su blago ove zemlje i namera za njihovu navodnu prodaju izazvala bi gnev svakog građanina.

Ali ništa od onoga što su N1, Nova i Danas plasirali u javnost, a deo opozicije - pozivajući se na njih - na društvene mreže nije bilo tačno. Znali su to, vrlo dobro, i sami autori kampanje, jer je istina proisticala iz prostih činjenica.

Prvo: nacionalne parkove nije moguće prodati jer Zakon o javnoj svojini jasno kaže da prirodna bogatstva i dobra u opštoj upotrebi mogu biti isključivo u javnoj svojini.

Drugo: da je postojeća vlast htela da privatizuje javna preduzeća, kako joj je to pripisivano, mogla je to da uradi i do sada - ovaj novi zakon nije joj bio potreban. Postojećim zakonom o privatizaciji propisano je da predmet privatizacije mogu biti i javna preduzeća.

Čak i osrednji studenti prava, o diplomiranim pravnicima i ekspertima u opozicionim strankama da i ne govorimo, ovo vrlo dobro znaju.

Ali, rekosmo, optužba na račun vlasti je bila dobro smišljena, a i trenutak je bio povoljan - već su bili počeli protesti koje je organizovao Dragan Šolak radi destabilizacije Vlade. Gladnima vlasti, njemu i delu opozicije koju je angažovao učinilo se da će se Vlada, okrivljena za sve i svašta, srušiti ako joj se na tas doda rasprodaja Tare, Kopaonika, Uvca...

Ništa od toga, naravno, nije bilo. Ali načinjena je šteta.

Zbog negativnog raspoloženja u javnosti, Vlada je odlučila da, na Vučićevu molbu, Predlog zakona povuče iz procedure za usvajanje, kako bi organizovala novi krug konsultacija i svima koji su zainteresovani, od poslaničkih klubova do nevladinih organizacija, objasni svoje namere i krajnji cilj - a on je bolje upravljanje nacionalnim parkovima i javnim preduzećima.

Za sada je to kampanjom zasnovanom na lažima u N1, Danasu i Novoj onemogućeno.

Njihov je krajnji cilj drugačiji. I očigledno, smatraju, opravdava sva sredstva.

Kurir.rs