"VOJNA VEŽBA 'PLATINASTI VUK' NOSI VAŽNU POLITIČKU PORUKU!" Radić: Sada se izlazi iz pasivnog držanja prema situaciji

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović i šef Biroa Nacionalne garde Sjedinjenih Američkih Država general Danijel Hokanson razgovarali su u Beogradu o bezbednosnoj situaciji u svetu i regionu.

O dometima bilateralne vojne saradnje Srbije i SAD, ulozi Amerike u obezbeđivanju mira i stabilnosti na ovom prostorima, ratu u Ukrajini u emisiji Usijanje govorio je vojnopolitički analitičar Aleksandar Radić.

- Američki general priča kako to oni inače rade dozirano preko nekih uobičajenih fraza, ali sama činjenica njegove posete i to što je dao intervju za Kurir televiziju jeste deo jednog šireg konteksta, a to su promene koje se događaju u Srbiiji. Amerikanci to prepoznaju i iskazuju svoj pozitivan stav prema tome posetama na visokom nivou - rekao je Radić.

Istakao je da zbog rata u Ukrajini svet više neće biti isti

- Iza nas je jedan period od 2014. do početka rata u Ukrajinu u kojem je Srbija balansirala između velikih sila. U skorije vreme to se odrazilo na vojno tehničku saradnju i to je i za vojsku Srbije jedna vidljiva promena. Kod nas u delu javnog mnjenja još uvek ima te slike da može da usledi neka vrsta reseta. Ne, svet definitivno više neće biti isti. Sada se izlazi iz perioda pasivnog držaja prema situaciji. Krajem ovog meseca održava se vojna vežba gde Amerikjanic imaju dominantnu ulogu, a radiće se u saradnji sa SAD i vojske Srbije. Ta vežba će se zvati "Platinasti vuk" - konstatovao je radić i dodao:

- Noćas sam došao sa jedne vojne vežbe iz Slovenije i to je nešto gde se događa interakcija i gde se stiču nova znanja i iskustva. To je sa vojne strane veoma zanimljivo, naravno, ali ono što je važnije jeste važna politička poruka koje se time šalje. Činjenica je da dok se u Ukrajini vode žestoke borbe, dok su ukrajinska napadna dekjstva su u toku, u Srbiji američka i srpska vojska vežbaju zajedno. To je od velikog simboličog značaja u političkom smislu i to je ono što je važno razumeti. Srbija je očigledno okrenula pozicjju ka zapadu i to je sad prilčno očigledno. Jasno mi je da jedan deo javnosti ima kritički odnos spram toga, ali to je realnost.

