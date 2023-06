"ZA SRBIJU JE MUDRO DA ULAŽE U OSNOVNU ĆELIJU DRUŠTVA" Gosti jutarnjeg programa o novim merama: U fokusu su NAJBITNIJE STVARI

Predsednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić obratili su se sinoć (7.6.2023) javnosti i saopštili građanima Srbije važne odluke i nove ekonomske mere.

Najavljeno je povećanje penzija i plata u obrazovnom i zdravstvenom sektoru.

Po prvi put, država Srbija uvodi jednu novu ekonomsku meru, a tiče se dece.

Naime, doneta je odluka da se po 10.000 dinara podeli za svako dete, a ta primanja imaće do svoje navršene 16 godine.

Šta podrazumeva nova ekonomska mera koju uvodi Srbija?

Prof. dr Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strategijski menadžment i prof. dr Milovan Stanišić, predsednik Univerziteta "Singidunum" razgovarali su o obraćanju predsednika Srbije i premijerke Ane Brnabić i dali mišljenje o gorepomenutim promenama.

Stanišić podržava mere.

- Ja se divim da se u ovim uslovima, koji su teški, odvaja ovoliko sredstava, jako dobro. Roditelji mogu da kupe deci nešto i da poprave svoj budžet. Mera je dobra zaključno sa 16 godinom u periodu od rođenja do tad. To je prijatno iznenađenje, i stvar koju treba dopuniti time da se vrati dignitet prosvetnim radnicima koji su bili maltretirani od strane dece. Ja sam za to da se daju sva prava deci, ali da sa njima više rade psiholozi i pedagozi da bi se popravilo stanje, ali i da nastavnici sa ljubavlju idu na posao - rekao je Stanišić.

Rabrenović se slaže.

- One ublažavaju efekte krize. Drago mi je da se porodica stavlja u fokus i da njoj daje podršku. To su različite mere i govore o jednom boljem kursu i verujem da većina građana podržavaju stabilnost društva i posebno mi je drago što je porodica, osnovna ćelija društva, stavljena u prvi plan - kazao je Rabrenović.

Oba gosta dala su uvid u svetsku ekonomsku situaciju, konkretno u relaciju kinesko - ruske ekonomije, koja je zagospodarila na tržištu, najvišim obimom trgovine od početka invazije na Ukrajinu, u maju 2023. godine, i to sa ostvarenjem trgovine od 20,5 milijardi dolara!

Stanišić naziva period pred svetom "izazovnim".

- Mi ulazimo u pravu krizu i vrata pakla, nije optimističan Stanišić. Svako igra svojim potezom. Ovih 14 meseci ove i iduće godine biće period u kome će se pozicionirati i krenuće regionalni problemi kada se globalno podele zone, tako da svi učesnici prihvate pravila igre - rekao je Stanišić.

Rabrenović smatra geopolitički sukob u Ukrajini dobrim po odnose Kine I Rusije.

- Povećanje investicije Kine i Rusije, je pokazatelj toga. Jednim delom Evropa i dalje koristi ruski gas, ali pitanje je kako će se ponašati kada bude oštrija zima. Trenutno je cena gasa pojeftinila, ali šta ćemo da radimo tokom godine? EU njihova konkurentnost pada, a pitanje je da li će čovečanstvo biti dovoljno mudro? Tek ćemo sagledavati posledice ove krize. Zbog geopolitičkih tenzija svi zavise jedni od drugih - smatra Rabrenović.

