STEFAN KRKOBABIĆ: Povećanje plata i penzija je pravedan i izuzetno hrabar potez Vučića!

Povodom najavljenog povećanja plata i penzija i jenokratnih pomoći za najmlađe, Stefan Krkobabić, potpredsednik Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivredniika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda izjavio je: „Ovom najavom predsednik Vučić je pokazao da je očito na strani najvećeg broja građana Srbije, onih koji žive od svog tekućeg i miniulog rada, a to su penzioneri, poljoprivernici i proleteri – zaposleni. To je bez ikakve sumnje pravedan i izuzetno hrabar potez! Ističemo da se na ovaj način u celosti realizuje dugogodišnji PUPS-ov vrednostni stav da penzije prate plate – sada već nezaobilazno 3P. Istovremeno, nastavićemo da se zalažemo i ohrabrujemo državni vrh da konačno zaživi naša ideja o uvođenju socijalne – garantovane penzije, ne manje od 100 evra“. Socijalna garantovana „penzija“ je poseban vid socijalnog davanja namenjen starijima od 65 godina, koji nemaju navršenih 15 godina staža da bi ostvarili pravo na penziju, nisu korisnici socijalne pomoći, nemaju imovinu niti bilo koji drugi vid prihoda. Među njima je najveći broj žena i to žena sa sela. Ovaj vid socijalnog davanja predstavlja svojevrsnu zahvalnost društva koje na taj način vrednuje njihov rad i odužuje im se za sve ono što su tokom svog životnog veka dale društvu, radeći decenijama u domaćinstvima i poljoprivrednim gazdinstvima", rekoa je Krkobabić.

Kurir.rs