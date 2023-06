MINISTAR ODBRANE VUČEVIĆ: Ugledajte se na slavne podoficire iz naše istorije

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević prisustvovao je danas svečanosti povodom prijema u profesionalnu vojnu službu polaznika četvrte klase Kursa za podoficire Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane u Domu Garde u Beogradu.

Čestitajući najmlađim vodnicima u Vojsci Srbije, ministar Vučević je posebne čestitke uputio i njihovim porodicama.

– Poštovani roditelji ovih sjajnih devojaka i momaka, da vam se u ime otadžbine, u ime svih građana Srbije, zahvalim što ste vaspitali vašu decu na način koji je primer za sve nas roditelje, što ste vašu decu naučili i pravim vrednostima i rodoljublju i što ste ih usmerili da polože tu zakletvu koja obavezuje do kraja života. Tu zakletvu, tu vezu koja je neraskidiva između svakoga od njih i naše zajedničke kuće, naše majke, naše Srbije. Vama, gospodo generali, i oficiri, i stariji podoficiri, svima vama koji ste i u okviru Komande za obuku i na sve druge načine bili uključeni u uspešnu obuku najmlađih podoficira Vojske Srbije, čestitam. Vi ste imali ozbiljan zadatak pred sobom, ne zato što ovo nisu bili kvalitetni kadrovi, naprotiv. Ovo su sjajni pojedinci i siguran sam sjajna klasa, ne zato što ste upravo obavezani da podelite Vojsci Srbije novu snagu i energiju i to je nešto što je vaš legat, u odnosu na vašu profesionalnu karijeru, nešto što će vas obeležiti – rekao je ministar Vučević.

Ministar odbrane, čestitajući najmlađim podoficirima RV i PVO prijem u profesionalnu vojnu službu, napomenuo je da su od danas još odgovorniji pred sobom, svojom porodicom i celom državom, ali i zreliji.

– Taj podoficirski čin koji danas nosite povećava teret odgovornosti na vašim leđima, vaše breme, ali sam siguran da ste svesni toga. I iz najbolje namere vam savetujem slušajte svoje komandante i komandire, svoje pretpostavljene i oficire, i starije podoficire, jer poslušanje je ljudska vrlina, a ne znak slabosti. Onaj ko se nauči poslušanju taj je dobar čovek i može da pomogne drugima i sebi. Prema svojim vojnicima budite oštri i odgovorno ih čuvajte, to je vaša vojska, to su vojnici koji će vas naslediti. Oni će gledati ka vama i vi morate voditi računa o njima. Ugledajte se na slavne podoficire iz naše istorije, na sve one koji su ostavili neizbrisiv trag, istoriju i suštinu naše države, DNK naše države. I to vas obavezuje, kao što vas obavezuje ova prelepa uniforma Vojske Srbije i sve ono što nosi sa njom – istakao je ministar Vučević.

Još jedna klasa uspešno proizvedenih mladih ljudi u podoficirske činove Vojske Srbije, kako je istako ministar odbrane, nabolja je pozivnica za nove generacije.

– To je pozivnica da i drugi mladi ljudi vide svoju budućnost upravo u Vojsci Srbije, kao uzvišenom i privilegovanom pozivu. To nije običan posao, to nije nešto što može da se takmiči sa nekim drugim profesijama, ne potcenjujući bilo koga drugog. On nosi duboku dozu moralnosti, odgovornosti, pre svega rodoljublja, odnosno patriotizma. I neka vas te misli i rečenice prate kroz vašu profesionalnu karijeru, a ja sam siguran da ćemo se sretati širom Srbije, gde god Vojska Srbije ima svoje jedinice pre svega RV i PVO, da ćete raditi u miru, da ćemo čuvati slobodu naše države, da ćemo razumeti vrednosti mira, ali biti spremni da odgovorimo na svake izazove, odnosno na svaki zadatak koji otadžnina može da postavi pred nas. Čestitam vam od srca u ime Ministartsva odbrane i Vlade Republike Srbije. Živela naša Vojska Srbije! Živela naša jedina otadžbina slobodna, suverena, nezavisna i nikada pokorena Srbija! – rekao je ministar Vučević.

U profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira, sa činom vodnika, primljen je 61 polaznik Kursa koji je, nakon selekcije po konkursu, uspešno završio usavršavanje za poslove održavanja sredstava u jedinicama ovog vida Vojske Srbije. Najbolji među njima – Ivana Zdravković, Dejan Savić i Sandra Jovanović, nagrađeni su nenovčanim nagradama.

Prva u rangu četvrte klase Kursa za podoficire Ratnog vazduhoplovstva i PVO Ivana Zdravković istakla je da su njene kolege i ona zajedničkim trudom, zalaganjem, željom i ljubavlju prema otadžbini savladali različite izazove tokom šestomesečnog usavršavanja.

– Danas, za nas, ovo nije samo promocija, već preuzimanje odgovornosti da se u svom daljem radu usavršavamo. Ovo još uvek nije gotovo, naprotiv, najlepši, ali i najteži deo tek predstoji. Čeka nas pregršt novih izazova, zadataka i dužnosti. Novih ciljeva, prepreka, testova i provera. Novih uspeha, malih i velikih pobeda. Mi ga željno iščekujemo i spremni smo, jer na sreću imali smo i od koga da naučimo – rekla je vodnik Zdravković.

Tokom šestomesečnog usavršavanja polaznici su se osposobili za dužnosti avio-oružara, avio-tehničara i operatora na radarskim i raketnim sistemima.

Današnjoj svečanosti su prisustvovali i komandant Komande za obuku general-major Željko Petrović, zamenik komandanta Ratnog vazduhoplovstva i PVO brigadni general Brane Krnjajić, načelnik Uprave za ljudske resurse Generalštaba brigadni general Savo Iriškić, kao i porodice najmlađih podoficira u Vojsci Srbije.

