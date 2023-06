KAŽU NEKI DA NIJE VAŽNO ŠTO JE ALEKSIĆ LAŽOV: E pa važno je jer narod treba da zna

Šta smo imali juče? Imali smo lošu vest, i imali smo još goru vest.

Loša vest je da ja istaknuti učesnik u političkom životu Srbije demonstrirao zapanjujući nivo odsustva ljudskosti kada je masakr u "Ribnikaru" zloupotrebio za politički obračun sa predsednikom Srbije.

Još gora vest je da je tom prilikom demonstrirao zapanjujuće nizak nivo moći rasuđivanja. Zašto bi to za sve osim za njega bila gora vest, pitaće se neko. Pa taj političar, Miroslav Aleksić, potpredsednik Narodne stranke, hoće da upravlja državom. Traži vlast, a po onome što je pokazao, odgovoran vlasnik ne bi mu dao ni ključeve svog auta.

Nevolja za srpsku opoziciju i njihovog glavnog sponzora, Šolaka i njegov komandni centar, nikad ne dolazi sama.

Braneći Aleksića izblamirala se i cela Šolakova mašinerija.

1 / 6 Foto: Screenshot Nova S

Ali, pođimo redom…

Javnost se juče zabavljala prateći Aleksićevu javnu blamažu. Prvo je za fotografiju Aleksandra Vučića prilikom upisivanja u knjigu žalosti u „Ribnikaru“ tvrdio da je foto-montaža, ili kako se sada popularno kaže, da je delo veštačke inteligencije.

Kad smo objavili dodatne slike koje su ga nedvosmisleno demantovale, i pokazale da je njemu svaka, pa i veštačka inteligencija, strana, smislio je nove optužbe, i pogubio se u vremenu. Naprežući sve svoje kognitivne moći, on je izvršio analizu štrafti na Vučićevom odelu, i zaključio, ovog puta, da slike jesu originalne, ali da su snimljene juče. Jer je isto to delo predsednik države nosio i prilikom susreta sa predsedniciom Indije Drupadi Murmu. U Trsteniku, valjda, jednom nošeno odelo bacaju? Ili kače na strašila u njivi?

Kad smo njemu i naivcima na društvenim mrežama objasnili da je predsednik Srbije „Ribnikar“ posetio ujutru 17. maja, nakon ispraćaja prvog leta „Er Srbije“ u Čikago, i ukazali na činjenicu da se i tu odela poklapaju, Miki Aleksić je počeo da smišlja novu teoriju… i još je smišlja. Ne javlja se. A možda i ne misli, nego mu je neko rekao da je pametniji dok ćuti. (Naivci su nastavili, ali to je moglo i da se očekuje. Oni su u zaletu još od čipovanja vakcinama, ravne Zemlje i reptila sa plavim očima.)

Od iznemoglog Mikija Aleksića, baklju prosvećivanja javnosti preuzeo je Đorđe Miketić.

Prkosno udarajući se u prsa, on je uzviknuo Je suis lažov (I ja sam lažov), sa akcentom. Kasno sinoć on je izjavio – a prenela je Nova.rs, ko bi drugi – da „odgovorno“ tvrdi da „Vučić nije bio u ‚Ribnikaru‘“ jer on živi „u komšiluku“ i to bi znao! Priča je tako, uz zdušnu podršku Nove.rs koja „analizira“ i uvećava detalje sa fotografija, vraćena na početak, na veštačku inteligenciju. Jer prirodne, očigledno, ni on nema u tragovima.

Miketić je poznat kao „urban tip sa Vračara“, a inače je odbornik na Starom gradu, za šta je preduslov da je na tom istom Starom gradu prijavljen. Zato je pitanje i da li laže sada da živi preko puta škole ili je lagao kad su bili izbori na Starom gradu. Nije ni važno kada je slagao, ali jeste važno da znamo da je sigurno slagao i da je velika lažovčina.

Inače, takvi kao Miketić ustaju u podne. Mamurni. „Odgovorno“ možete da tvrdite samo da se nešto desilo u vašim snovima, a ne u celom kvartu koji zauzimaju Treća giumnazija i „Ribnikar“. Osim toga - utvrđeno je već da je Vučić tamo bio 17. maja, a ne u vreme žalosti koje je Miketić kaže prestojao ispred škole – ispred kojeg od dva ulaza? - budan ili mamuran.

Uviđajući koliko je ova priča šuplja, Nova.rs i njen vlasnik, inicijator i egzekutor svih kampanja protiv državnih organa Srbije poslednjih godina, a posebno otkad traju rasprave o podeli frekvencija za televizije, pozvali su Zorana Kesića da bude „kontrolor štete“.

- Baš me briga da li je slika prava ili lažna. Vi ste lažni! - izjavio je.

Toliko pljuvačke prosuto i struje potrošeno na kampanju da su slike fejk, i sad – nije važno.

- U pravu ste, ali imate veliki nos… - taj rad.

Nečija je inteligencija zakazala, čim su ovako lako priznali poraz. Kako se niko nije setio da plasira priču o Vučićevom dvojniku?!

Šalu na stranu, ali je jako važno što su slike prave.

Predstoje nam vanredni parlamentarni izbori, a ova kampanja pokazuje koliko će prljava biti.

Spremnost dela opozicije na plasiranje ovoliko zaumnih laži pokazuje tri stvari, da apsolutno nema politički program koji može da suprotstavi programu vladajuće stranke, da duboko prezire svoje birače kad očekuje da u ovako glupe afere veruju, i najvažnije, kako da im se veruje za sve što su do sada izgovorili i ono što će izgovoriti.

Ali, posledice neće osetiti samo oni kad budu saopšteni rezultati. Svi mi, celo društvo, prisiljeni samo da trpimo zagađivanje javnog prostora i maksimalnu nekompetentnost i da sa tim živimo.

Lako je njima, mi još imamo mentalno zdravlje koje možemo da izgubimo.

P. S. Danas popodne Miki se ponovo oglasio. Dosetio se da izjavi da je priča o tome “da li je Vučić bio u “Ribnikaru” skretanje pažnje sa protesta”. Sad čekamo šta će da kaže kad mu do inteligencije dopre da je priču pokrenuo – on!

(Kurir.rs)