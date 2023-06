"MILOŠEVIĆ JE DOBIO PAPIR SA OPISOM RASPADA SFRJ" Bosnićeva šokantna tvrdnja: Počelo je u Sloveniji, završiće se u Vojvodini

Prvoslav Davinić nekadašnji ministar odbrane i dugogodišnji šef Centra za razoružanje Ujedinjenih nacija doneo je iz Njujorka 1998.godine tadašnjem predsedniku države Slobodanu Miloševiću poverljivu poruku da će SRJ biti bombardovana ako se ne prihvati predlog rešenja za Kosovo.

To je sam Davinić otkrio u svojim upravo objavljenim memoarima "Život u rukavicama-u centru svetske politike".

On je 90-ih bio neka vrsta posrednika između konsultantske firme za pitanja međunarodne bezbednosti koju je vodio nekadašnji činovnik u kancelariji generalnog sekretara UN Mik Verner zajedno sa svojim prijateljem Džonom Trevorom i tadašnjeg režima u Beogradu.

Davinić je u poverljivoj ulozi "pismonoše" bio nezvanična linija sa njima jer su želeli da se uspostavi komunikacija američke administracije i Miloševićevih bezbednosnih službi.

O događajima iz tih vremena za jutarnji program Kurir TV Redakcija govorili su Mile Bosnić, predsednik udruženja Krajišnika Srbije i Veselin Šljivančanin, pukovnik JNA u penziji.

- Uvek volim da naša Srbija ide napred i da te ružne stvari ne pominjemo tako često. A juče se u Parizu pevala srpska himna u čast Novaka Đokovića, Srbina. Zamislite koliko naša Srbija ima tako dobrih i kvalitetnih ljudi. To je naš ponos i zato nam ne daju da idemo napred. Borićemo se i naći ćemo i druge dobre ljude da nam se zastava vijori - započeo je Šljivančanin.

- Ja sam bio vojnik, znam kakvo je tada bilo vreme i kroz kakav užasan period je prolazila Srbija. Uveli su nam sancije 90-ih, a ja nisam taj koji treba da analizira kako je on vodio državu. Umro je, bio sam s njim u zatvoru i u šetnjama sam stekao neko znanje koje nisam znao ranije. Nikad ga neću kritikovati jer bih tako svašao Srbe, a Miloševića nema da mi odgovori. Davinić je trebalo ranije da kaže, a i da je rekao šta bismo imali? Mi smo znali da nam stalno prete bombardovanjem i napadom na Beograd, još od 91. godine - pojasnio je Šljivančanin.

- Mi smo država i ne može mo da se pomerimo. Vojska se reorganizovala iz JNA u Vojsku Jugoslavije, stvoreni su novi kadrovi, nismo imali budžet, ali smo živeli kao sav narod. Svi su bili spremni da brane otadžbinu. Niko nije rekao da je bolestan, što me šaljete na Kosovo. Sve smo rasporedili da brane otadžbinu. Pripremali smo se i izvodili mnoge operativne mere da nas ne zateknu te bombe. Ali nismo mogli da premestimo televiziju Beograd, zgradu generalštaba. Tada je u sastavu SRJ bila i Crna Gora gde je pala samo jedna bomba, na kasarnu u Danilovgradu. Oni su opkolili nas sa svih strana, napao nas je NATO, najjači vojni savez bez ikakvog razloga. Albancima je smetala Srbija još od Titove smrti, s ciljem da se zavadi srpski narod. Apelujem da se ne delimo, dajte da volimo Srbiju - poručuje Šljivančanin.

Račak je bio povod za bombardovanje Jugoslavije, a 20 godina kasnije isplivavaju podaci poput Davinićevih.

- Na žalost, mi uvek dođemo u situaciju "ili-ilI", ali to nije naša greška nego smo na mestu gde smo smetnja i gde smo kažnjavani od 91. Mi smo i tad dobili papir iz američkog Kongresa od našeg lobiste. To je bio scenaro svih događanja od razbijanja Jugoslavije. Nakon razbijanja SFRJ, završava se rat u Hrvatskoj, kreće rat u Bosni, onda Kosovo, zatim Sandžak i završava se s Vojvodinom. To je bio deo njihovog plana, šta god da smo mi radili taj scenario bi se desio. Mi tad nismo shvatili ozbiljnost tog scenarija, to su videli babić, Karadžić i Milošević, koji je rekao da je podmetnuto od američkog špijuna - priseća se Bosnić.

