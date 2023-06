KO JE SPLAVARUŠA I NAKAZA, A KO ŠPIJUN I ANONIMNA LARVA: GOVOR MRŽNJE! Poslanici čitali uvredljive poruke sa društvenih mreža

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su juče rad, ali umesto o formiranju Anketnog odbora, ponovo se vodila rasprava o tome ko širi govor mržnje i inspiriše nasilje, kao i o tome ko učestvuje na protestima.

Poslanik SNS Milenko Jovanov izjavio je da nema ništa protiv da "snajperista koji je kroz nišan gledao srpsku decu u Bosni" šeta na protestu, ali je zhtevao da opozicija to kaže. Jovanov je ranije više puta ponovio da na protestu "Srbija protiv nasilja" učestvuje čovek koji je, kako tvrdi, "ubijao Srbe", koji je bio snajperista tzv. Armije BiH i da je to sam napisao u svojoj autobiografiji, ali nije naveo na koga misli. Na dobacivanja iz redova opozicije zašto ga ne uhapse, Jovanov je ipak priznao da nema nikakvog osnova za hapšenje tog čoveka i pitao "kako to opozicija zamišlja da ga uhapse".

Prethodno su poslanik Zeleno levog kluba Radomir Lazović i poslanica SNS Sandra Božić naizmenično čitali poruke i tvitove prepune pretnji i uvreda koje su na društvenim mrežama dobijali i poslanici vlasti i poslanici opozicije. I jedni i drugi ostali su pri stavu da je "druga strana" jedina kriva za govor mržnje.

Lazović je rekao da je Sandra Božić više puta uvredila i glumce i profesore i kolege poslanike optužujući ih za izdaju ili da su plaćenici.

- Vaša koleginica kaže da smo bednici, najgori ološ, bitange, brutalni lažovi, da smo isporučivali oružje ne znam kome. Špijuni, anonimne larve, lešinari hijene, bedo ljudska, ovako vi nas nazivate - rekao je Lazović.

Sa druge strane, Sandra Božić je pročitala niz uvreda, uglavnom mizoginih, poput "prostitutka, nakaza, splavaruša" i još mnogo gore koje je dobila na društvenim mrežama, s tim što nije imenovala od koga.

Božić je istakla da je opozicija ta koja poziva na nasilje i da je ona odgovorna kada na protestu neko nosi "obešenu lutku Aleksandra Vučića".

Poslanici nastavljaju s radom.

Kurir.rs