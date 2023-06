MILIVOJEVIĆ: Kurtijev "plan" u pet tačaka je samo njegov pokušaj da izbegne sankcije Kvinte

Bivši diplomata Zoran Milivojević smatra da "plan", koji je kosovski premijer Aljbin Kurti predočio ambasadorima Kvinte za deeskalaciju situacije na severu KiM, nije nikakav odgovor na zahteve Kvinte, a još manje na zahteve srpske strane, te da ne vodi u deradikalizaciju situacije.

- To je samo Kurtijev pokušaj da izbegne moguće sankcije Kvinte i da nekakvom prividnom inicijativom amortizuje pritiske sa kojima je suočen, jer deeskalacija zavisi od njega. A on ništa nije preduzeo u tom pravcu i nije odgovorio na zahteve Kvinte, posebno Amerikanaca. Ovo što on nudi je daleko od onog što oni traže - izjavio je Milivojević za Kosovo onlajn.

Ranije tokom dana Kurti je imao nenajavljen sastanak sa ambasadorima zemalja Kvinte na Kosovu, koji su u ponedeljak izostali sa svečanosti kosovskog premijera i predsednice Vjose Osmani povodom Dana oslobođenja i time poslali nedvosmislen komentar na ponašanje Prištine u aktuelnoj krizi na severu KiM. Kurti je rekao da je ambasadorima izneo plan u pet tačaka za deeskalaciju situacije na severu KiM, koji je, kako je napomenuo, uputio i visokom predstavniku EU Đuzepu Borelju.

U tom planu Priština traži "hitno privođenje pravdi svih koji su primenili nasilje nad kosovskom policijom, Nato vojnicima i novinarima", "momentalno povlačenje nasilnih grupa i zaustavljanje kriminalnih aktivnosti" i zajedničke bezbednosne procene kosovske policije i Kfora ili Euleksa svakih 15 dana. Takođe se navodi da će Vlada Kosova koordinisati sa svim akterima i raspisati vanredne izbore, dok u petoj tački plana piše da "Kosovo i Srbija treba odmah da se vrate za pregovarački sto".

Kurir.rs