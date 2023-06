PREDSEDNIK VUČIĆ: Kurtijevi policajci uhapšeni na 1,8 kilometara od administrativne linije! Na raskrsnici smo, KURTI NE ŽELI MIR

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima.

Gostujući u Dnevniku na RTS, predsednik Vučić je govorio o hapšenju trojice pripadnika tzv. kosovske policije duboko na teritoriji centralne Srbije, kao i odluci Prištine da zabrani ulazak srpske robe na Kosovo i Metohiju.

"Nekoliko stvari je važno da kažemo. Nalazimo se na raskrsnici, hoćemo li imati mir ili ne. Postoji jedan čovek na Balkanu koji ga ne želi. Reč je o Aljbinu Kurtiju".

"Plašim se da smo prešli Rubikon i da će biti težak povratak u realnost. Srbija će dati sve od sebe da do tog povratka dođe".

"Kurti zbog hapšenja policajaca uvodi zabranu uvoza srpske robe, kako on to kaže. Prema propisima, to ne možete i ne smete da radite. Ne smeju to da urade po CEFTI. Time pokazujete da želite da iznurujete glađu narod na severu KiM, kao i da ih ostavite bez lekova. Time pokazuju nameru da zauvek proteraju srpski narod sa severa KiM".

"Nijedan Albanac nigde nije upucan. To se dešava samo Srbima".

"Ne zaboravite da cela kriza počinje onog trenutka kada neko donosi odluku da ide na izbore za koje se znalo da neće biti legitimni".

"Imali smo tešku noć da smirujemo ljude na severu KiM. Imate jedan deo njih koji bi pre išao protiv države Srbije nego protiv Pritštine, ali njih je malo, manje od jedan od odsto. Ja im kažem znate li koliko sam vam života spasio".

"Lune im je kriv zbog događaja ispred zgrade izborne komisije u Mitrovici, gde se ništa nije desilo, niti je iko povređen. Kažu da je bačena jedna kamenica, a nije je on bacio, već je samo bio tu".

"Kada su uklanjane barikade, dobio sam garancije NATO i EU da ti ljudi neće biti hapšeni. Imam to napismeno".

Potom je predsednik Vučić pokazao snimak na kome se vidi da Radoš Petrović ništa nije uradio kada je uhapšen.

Vraćajući se na današnja dešavanja, predsednik je nastavio:

"Nešto pre jedan dobijam informaciju da smo uhapsili trojicu pripadnika njihovih naoružanih automatskim puškama, glok pištoljima... Jedan ili dvojica njih kažu da ne znaju da koriste taj GPS sistem".

"Aljbin Kurti kaže da imaju sumnja da je Vojska Srbije izvršila otmicu pripadnike specijalne jedinice. Ovi ljudi nemaju šta da traže na tom području bez odobrenja Kfora, posebno sa dugim cevima. Imamo dokaze da Kfor nije bio obavešten. Mi njih hapsimo, ne na 100 metara na teritoriji centralne Srbije, već na 1,8 kilometara od administrativne linije, na potezu Orahovo - Gljivica. Garantujem da nijedan srpski vojnik i policajac nije ušao preko administrativne linije".

"Naša vojska je stacionirana na 5,1 kilometar vazdušnom linijom od administrativne linije, a kopnenim putem joj treba skoro 20 kilometara".

"Sada s njima rade policija i tužilac. Sprovodi se istraga. Za njihove porodice je važno da kažem da nisu prebijani, niti maltretirani, niti unakaženi, što se dešava Srbima kad ih uhapsi Kurtijeva policija. Prilikom hapšenja se vodilo računa i o njihovom dostojanstvu".

"To vam govori da neko želi da izazove sukobe po svaku cenu".

"Ljudi na severu Kosova ne treba da brinu jer nećemo dozvoliti da budu gladni i žedni".

"Ceo svet je video šta su uradili čoveku, jednom od simbola otpora Kurtijevom užasu (Lunetu). I da li je neko nešto rekao? Upucaju nam Dragišu Galjka i niko ne odgovara"!

"Meni je najlakše da razgovaram sa ljudima iz Kfora, iako je razgovor bio težak. Ali oni govore o činjenicama i ne moram da slušam filozofske gluposti".

"Traže da im vratimo uhapšene pa da im oni sude za izdaju jer nisu nijedan metak ispalili?! Da li shvatate s kim imamo posla"?!

"Da znaju ljudi da ničim nismo učestvovali u eskalaciji i da sve radimo na deeskalaciji".

"Luneta su uhapsili jer hoće da ponize Srbe, da u njih unesu neslogu do konačnog proterivanja Srba sa KiM".

"Ja ću da se borim za mir i nije mi problem da budem meta mnogih ljudi".

"Tonski imamo priču da govore lažne informacije da navijači Crvene zvezde hitaju u Zvečan i da njih čekaju da bi ih pohapsili".

"To su izmislili. Neko im je poturio lažnu vest. Sve to imamo dokumentovano. NATO ne može da sutra kaže da su znali da će Albanci otići na prelaz Tresava - Batnjik. Ozbiljna smo zemlja. Imamo ozbiljne službe".

"Narod mora da zna da je država uz njih".

Govoreći o namerama uhapšenih pripadnika tzv. kosovske policije, koje će utvrditi istraga, Vučić kaže:

"Moguće je da stvarno nisu znali gde se nalaze, ali kod njih su nađeni spiskovi Srba. Neke ljude su čekali, da li zbog likvidacije ili hapšena svejedno je i potpuno neprimereno".

"Naša zemlja ne sme da bude na udaru sankcija. Moramo da čuvamo celu Srbiju i njen razvoj. Obučenost naših policijaca i njihovih, uz svo poštovanje, je ogromna. Čestitam MUP i našim hrabrim momcima koji su bez ispaljenog metka savladali one koji su upali na teritoriju pod našom kontrolom".

"Sav teror moramo da izdržimo i pokušamo da sačuvamo mir i bezbednost za naše građane".

Predsednik Vučić je juče i danas imao niz razgovora i sastanaka sa stranim zvaničnicima, između ostalih, i sa predstavnicima zemalja Kvinte, potom i komandantom Kfora Anđelom Ristućom...

