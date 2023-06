KARADŽIĆ PODRŽAO PREDSEDNIKA VUČIĆA: On je svetski državnik, pušta ih da šetaju, da govore, manjina na tim protestima mrzi Srbiju!

Goran Karadžić, direktor JP Stara planina i član SNS, rekao je da je Aleksandar Vučić svetski državnik, a govorio je i o protestima prozapadnih političkih partija, koje su najavile radikalizaciju tih protesta.

- Data im je sloboda govora... Nisu svi oni loši, izašli su tu ljudi koji protestuju protiv nasilja. Ali kog nasilja? Država ne pravi nasilje. Ono što meni upada u oči, pogledajte koliko zastava ima, nacionalnih simbola, tri prsta... Samo dvojica njih su patriote tu - rekao je Karadžić, a zatim je citirao Jovana Dučića:

Goran Karadžić foto: Printscreen

- Ima samo dva osećanja koja su dva najviša duhovna bogatstva, pored kojih i najsiromašniji čovek ne može biti potpuno ubog: to su patriotizam i vera, ko voli svoju otadžbinu on uvek živi u širokom prostoru, na velikom suncu, u velikoj zajednici, kao što čovek koji iskreno veruje Boga nije nikad ni sam ni beznadežan. Bez ova dva osećanja, čovek je propalica...

Zar ne osećamo svi šta radi naš predsednik, zapitao je Karadžić i dodao:

- Pušta ih da šetaju, da govore. Dobro je da prošetaju, glavna stvar im se svodi na kuckanje po tastaturama, neka idu u šetnje. Neka dođu na Staru planinu, lepo će se prošetati, nadisaće se... Manjina na tim protestima mrzi Srbiju. Vidimo da je Vučić svetski državnik. Prosto imam bojazan, a to je ona rečenica "mir u svetu". To nimalo nije lako sada, a samo je jednostrano. To je evidentno. Nas sad ujedinjuje želja da svuda u svetu bude mir.

Kurir.rs/Informer