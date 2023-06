UŽIVO OBRAĆANJE DIREKTORA KANCELARIJE ZA KIM Petković: Kurti sve vreme provocira, želi da izazove sukobe i rat

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković obraća se javnosti zbog novog zastrašivanja, hapšenja i progona Srba, kao i opsadnog stanja koje je sinoć u Kosovskoj Mitrovici organizovao Aljbin Kurti.

- Kurtijevi specijalci sa dugim cevima, oklopnim vozilima su bukvalno okupirali deo Severne Mitrovice. Maltretirali su celu Severnu Mitrovicu. Kurti sve vreme provocira, želi da izazove sukobe i rat. Kurtijeva policija je pokušala nekoliko hapšenja u Bošnjačkoj Mahali. Pokušali su da uhapse dva brata. Rosu policija se krije i po lokalima, buticima, ima ih u civilu u Bošnjačkoj Mahali. Kreću se po celom severu KiM tražeći Srbe koje će da uhapse - reko je Petković.

- Vidite da je spremao novu provokaciju u cilju reagovanja Srba, ne bi li Međunarodna zajednica okrivila Beograd. Kurtijev lažni ministar Krasnići je na prevaru ušao u zgradu opštine u Leposaviću, tamo je trebalo da dočeka nove lažne odbornike, naš narod je burno reagovao, ali mirno. Došli su do samog ulaza ali poštujući Kfor i na molbu Kfora su se povukli do ograda gde inače potrestuju. Nakon toga, opet u Leposaviću pokušano je hapšenje još jednog Srbina, ivana Miladinovića a nakon toga Kurtijeva policija uhapsila je još jednog Srbina, Nemanju Vlaškovića.

- Nemanja Vlašković stoji na kraju i mirno posmatra šta se događa - rekao je Petković dok je pokazivao fotografije.

foto: screenshot Pink tv

Istakao je da je Vlašković mladić bez kriminalnog dosijea.

- Reč je o još jednoj laži Kurtija, gde očigledno da je uhapsio bez osnova još jednog nevinog čoveka pored Radoša Petrovića, Dušana Obrenovića, Luneta i sada Vlaškovića. Reč je o momku koji nema dosije, treće je dete u toj porodici, ljudi se bave privredom, svi imaju samo reči hvale o ovom čestitom momku. I dalje je pod policijskim zadržavanjem od 48 sati.

Petković je naglasio da Kurti svakodnevno provocira i da je vreme da ga neko zaustavi.

- Kao što vidite, Kurti ide u nove napade i provokacije sa namerom da izazove rat na severu KiM, on to radi svakog dana. Krajnje je vreme, da neko urazumi Aljbina Kurtija, on želi da izazove rat i zapali ne samo sever KiM, već ceo region. Reč je o balakanskom piromanu koji želi rat na celom Balkanu. Pozivaju ga da povuče lažne gradonačelnike i policajce, Srbi zahtevaju da se svi uhapšeni Srbi puste, a on dovodi nove policajce - naglasio je Petkovi.

Podsetimo, u petak je tzv. kosovska policija uhapsila Srbina jer ga sumnjiči za napad na novinare 29. maja u Leposaviću.

Kasnije tokom večeri, u Severnoj Mitrovici primećen je povećan broj oklopnih vozila specijalne jedinice tzv. kosovske policije, koja patroliraju gradom, a na ulazima u Mitrovicu vrše detaljan pretres vozila i putnika.

(Kurir.rs)