"PREGOVORI U BRISELU NISU MOGUĆI!" Stručnjaci bez dileme: Kurti vrši teror ZBOG OVOGA čak i ako Amerika to ne podržava (VIDEO)

Zastrašivanje, maltretiranje, prebijanje, ranjavanje, lišavanje ljudi slobode... Srbi sa Kosova i Metohije svakodnevno trpe teror vlasti Prištine i Aljbina Kurtija.

Život našeg naroda u južnoj pokrajini postaje nepodnošljiv, a poruke Kurtija ulivaju strah da može biti još gore. Ni predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije skrivao zabrinutost - kaže da je ovo najkomplikovanija situacija u poslednje 24 godine i da Kurti po svaku cenu želi rat, kao i da ima zaštitu.

- Ljudi bi da sačuvaju mir, ali ne znaju kako, ali sam sasvim siguran da će u narednom periodu voditi aktivne poteze. Vidovdan je važan dan u srpskoj istoriji, na Vidovdan se sve vidi. Tada će Srbi, siguran sam, preduzimati korake za svoju slobodu u skladu sa međunarodnim pravnim normama - poručio je predsednik.

Za to vreme, iz Brisela pozivaju na nastavak dijaloga i to bez prethodnog uslovljavanja. Ni predsednik Vučić ni Aljbin Kurti nisu potvrdili dolazak.

O celokupnoj situaciji na KiM, ali i eventualnom odvijanju događaja, pričali su u "Usijanju" Dušan Janjić, predsednik Foruma za etničke odnose i Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost.

Janjić se osvrnuo na tešku situaciju, kao i to da smo nakon povređivanja i hapšenja Srba dobili nastavak terora Aljbina Kurtina.

- Sreća, pa nije pala krv. Razumem političare kada preteruju i krenu da mobilišu. Bilo bi bolje da pametnije političari misle, i zbog njihovog uticaja, ali i zbog krize u koju uvlače Beograd. Razumem političare kada zakasne, pa onda žele rečima da preteknu realnost. Činjenica je da godinama, srpski narod zbog politike, živi u i te kako nehumanim uslovima na prostorima KiM. Tu vrstu maltretiranja, kroz koju prolaze pogotovo Srbi na severu Kosova, zaista ne znam koji to ljudski mehanizam može da se adaptira i da živi u takvoj situaciji. Izuzetno je teška situacija. Bilo je povređivanja i hapšenja, a mi smo dobili samo nastavak Kurtijeve loše politike koja očigledno njemu odgovara - započeo je Janjić, pa nastavio:

- Kurti želi da pokaže da preko policije kontroliše sever Kosova. Tamo ima neke aktiviste koji kampuju kao gradonačelnici. Tim hapšenjima se vrši zastrašivanje Srba. Važno je napomenuti, kada su povređeni pripadnici KFOR-a, tada smo upali u nezgodnu situaciju. Kurti pokušava da isprovocira nekakav napad, mislim da bi bio najsrećniji kada bi još neki pripadnik NATO-a bio povređen.

Obrknežev je obrazložio Kurtijevu očiglednu tendenciju ka nemirima na prostorima KiM:

- U odnosu na prošlu godinu, od početka godine pa do danas, 50 procenata je više nasilja nad Srbima ove godine. Tu možemo uočiti tendenciju Kurtija koji vrši postepenu politiku eskalacije na Kosovu. To mu zasad dobro ide. Bitna je i ona teza kada nepravda postane pravda. Kao da je to suština sila koje pišu međunarodno pravo, koje je zamrlo 1999. godine, odnosno kada su nas bombardovali. Dakle, oni se vodi onime što njima odgovara. Oni upravljaju onako kako njima odgovara.

Obrknežev je spomenuo nadstojeći sastanak u Briselu između predsednika Srbija i Kurtija.

- Svaki put nakon njihovog terora, oni žele da okrive Srbiju i Beograd i da pronađu u nama krivce. Ali je bitno da se uvek napominje od koga i sa koje strane stižu incidenti. Što se tiče samog sastanka u Briselu, i predsednik je rekao da će to biti tehničke prirode, prosto u fizičkom prisustvu. Što se pregovora tiče, smatram da su oni trenutno nemogući, odnosno neizvodljivi. Ako bi Kurti napravio neki korak unazad, onda bi ga opet sačekale demonstracije u Prištini. Kao kada su bile one šok bombe, kada je pomenuo da postoji šansa za formiranje ZSO. On je razumeo da ukoliko želi da ostane na političkom tronu, da mora da vrši ono što sada vrši, bez obzira da li se to manje ili više sviđalo SAD - zaključio je Obrknežev.

