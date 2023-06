PUČ U NARODNOJ STRANCI! Aleksić sakupio većinu, pokušao da smeni Jeremića! Lider NS PROLONGIRAO PREVRAT

Potpredsednik Narodne stranke ima podršku većine odbora, te je njegova struja na sednici GO u subotu htela da zakaže vanrednu izbornu skupštinu na kojoj bi došlo do promena u vrhu partije, saznaje Kurir

Pokušaj prevrata u Narodnoj stranci Vuka Jeremića! Stranačke kolege s potpredsednikom Miroslavom Aleksićem na čelu nameravaju da ga sklone s vrha stranke, te su u subotu, na sednici Glavnog odbora, pokušali da zakažu vanrednu izbornu skupštinu, saznaje Kurir od dobroobaveštenog izvora. To im, makar zasad, nije uspelo, jer je Jeremić to uspeo da predupredi i brže-bolje zakazao izbornu skupštinu za 22. oktobar 2023. godine. Time je uspeo makar malo da prolongira eventualni puč u stranci.

Nezadovoljni

Već izvesno vreme u političkim krugovima može se čuti da je dobar deo stranke nezadovoljan Jeremićevim delovanjem, a poprilično se drži po strani i tokom najvažnijih stranačkih aktivnosti, nije vidljiv ni na protestima koje organizuje deo opozicije, a njegovo ime se sve češće vezuje za velike međunarodne afere (pogledati okvir), čime se, smatraju, narušava ugled stranke.

Poznavaoci prilika već vide njegovog zamenika u Miroslavu Aleksiću, koji je naijstureniji i tokom protesta dela opozicije.

- Aleksić ima većinu odbora na svojoj strani, sećate se da je i prošle nedelje imao jedan od prvih sastanaka u Nišu, odakle je sve i krenulo. Postojao je plan da se raspiše vanredna sednica skupštine stranke, na kojoj bi se dovelo u pitanje poverenje Jeremiću. No, očito je sve stiglo do njega, pa je on brže-bolje sam raspisao sednicu Skupštine, i to za kraj oktobra. Šta će se sada raditi sa njegovom smenom, ne znam, ali već se prave drugi planovi u tom smeru - kazao je dobroobavešten izvor Kurira.

Traži jedinstvo

Ovo potvrđuje i pismo koje je Jeremić poslao članovima stranke.

- Želim da vas obavestim da sam sazvao četvrtu redovnu Skupštinu NS, koja će biti održana 22. oktobra 2023, na šestu godišnjicu našeg osnivanja. Poslednjih nedelja u stranci je bilo različitih glasova, koji su, verovatno, došli i do vas. Ovi glasovi su izazvali nedoumice, nemir i podele u našim redovima u trenucima kada nam je to najmanje potrebno. Bilo je neuspešnih pritisaka i pokušaja da se sazove hitna i vanredna skupština stranke, što bi samo produbilo podele i ništa ne bi rešilo - naveo je Jeremić.

Istakao je da to nije želeo da dozvoli.

- Kao i u svakoj porodici, sloga i jedinstvo su od izuzetne važnosti. Redovna skupština u oktobru je zato prilika da se okupimo kao porodica, otvoreno razgovaramo o svemu i pronađemo zajednička rešenja za izazove koji su pred nama. Za sve one koji misle da kao stranka možemo da uradimo nešto bolje ovo će biti prilika da o tome govore - naveo je, između ostalog, Jeremić.

Da je deo članova želeo ranije sednicu, za Kurir je potvrdila i Sanda Rašković Ivić, poslanica NS.

- Bilo je ljudi koji smatraju da je trebalo ranije da bude sednica zato što je situacija u društvu krizna, te su kao odgovor na to tražili sazivanje vanredne sednice. Ali preovladalo je ovo mišljenje i niko nije imo primedbu za ovaj datum. Vanredna sednica bi, naime, bila u septembru, a ova će biti samo mesec dana kasnije - rekla je ona za Kurir i ukazala da je redovna sednica trebalo da bude krajem decembra, te da je novi datum, raniji, izabran zbog rođendana stranke.

Dejan Vuk Stanković Smena moguća i opravdana Nije nemoguće da Vuka Jeremića smene sa čela NS, ocenjuje politički analitičar Dejan Vuk Stanković. foto: Kurir Televizija - Nije nemoguće da ga smene ako hoće, ali ako čak i probaju, to će biti kraj te stranke velikih ambicija i skromnih rezultata. Bojim se da Jeremić ide putem bez povratka u istinsku političku marginu. Previše je grešaka napravio i ima nisku reputaciju kod birača, tako da i smena nije neopravdana. S druge strane, niko ne zna ko ga zamenjuje i zašto. Svaka turbulencija unutar NS je njegov simbolički i realni kraj - konstatovao je Stanković.

Samo niže afere Bajden, Ho, Džao... Vuk Jeremić se godinama unazad nedvosmisleno povezuje s brojnim svetskim poslovnim aferama. Već je dokazano da je učestvovao u mutnim poslovima porodice američkog predsednika Džozefa Bajdena, konkretno s njegovim sinom Hanterom, zbog čega je pozvan da svedoči u SAD. Sarađivao je i s Patrikom Hoom, koji je marta 2019. u Americi osuđen na trogodišnju zatvorsku kaznu zbog umešanosti u korupciju i pranje novca, a Jeremić je i na njegovom suđenju bio jedan od svedoka njegovih mutnih radnji. Nedavno je takođe otkriveno da Jeremić sarađuje i sa osnivačem vodeće svetske platforme za trgovinu kriptovalutama „Bajnens“, kanadskim državljaninom kineskog porekla Čangpeng Džaoom, koji se sumnjiči za višemilionsku proneveru novca.

Ivana Žigić