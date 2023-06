"SRBIJU PODRŽAVA VEĆINA ZEMALJA U SVETU!" Stručnjaci otkrili pravi cilj Kurtija: Želi da ONI urade posao za njega

Direktor Kancelarije za KiM, Petar Petković, uputio je oštru poruku Aljbinu Kurtiju, lideru Samoopredeljenja i bivšem premijeru Kosova, u vezi sa trenutnom situacijom na Kosovu i Metohiji. U saopštenju za medije, Petković je istakao da Srbi na Kosovu i Metohiji od Prištine očekuju hitno oslobađanje otetih i mučenih sunarodnika, kao i povlačenje specijalnih okupatorskih policijskih snaga sa severa pokrajine. Takođe, srpska zajednica zahteva odustajanje od politike zastrašivanja, maltretiranja i izgladnjivanja, koja uključuje neosnovana hapšenja i fizičko nasilje nad Srbima.

Petković je naglasio da je takođe važno da Kurti povuče svoje nelegitimne i nametnute funkcionere lokalne vlasti sa severa Kosova, koje srpski narod smatra prinudnim upravnicima. Dodatno, direktor Kancelarije za KiM je istakao važnost kažnjavanja odgovornih za prebijanja i ranjavanja Srba, kao i jasnu poruku da Priština odustaje od blokiranja formiranja Zajednice srpskih opština.

Nikola Šainović, nekadašnji premijer Srbije i potpredsednik vlade Jugoslavije i Zoran Anđelković, nekadašnji predsednik izvršnog veća KiM, gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su se dotakli dešavanja KiM-u.

Šainović je istakao da su mogućnosti Srbije veoma sužene

- Naše mogućnosti su veoma sužene i mi nemamo mogućnost nego da vršimo pritisak na zemlje koje su od uticaja na Kurtija. Da im stavimo do znanja da su oni tolerišući Kurtija ovih mesec dana uništili sve što su prethodno postigli u pregovaračkom procesu. Oni su vratili proces ko zna koliko unazad - rekao je Šainović i dodao:

- Kurti ima za cilj da napravi sukob između Srbije i NATO-a. Želi da uvede NATO i da mu završi posao jer smatra da on to 1999. godine nije završio. Mi to treba da gledamo sa visine sa koje se vidi cela veličina konflikta.

Anđelković je istakao da iako oni koji podržavaju Kurtija nisu većina u svetu, ipak imaju politički uticaj.

- Jučerašnje glasanje za ovaj EXPO2027 pokazuju da mi imamo većinu u svetu koja podržava Srbiju. Ovo glasanje pokazalo je da mi u svetu imamo većinu zemalja koji podržavaju Srbiju. Ovo je bilo glasanje za Srbiju koja želi da bude nezavisna i nesvrstana. Kada to kažem mislim da želi da sarađuje sa severom, jugom, zapadom i istokom. To ovima sa zapada ne odgovara te tri četvrtine, već smatraju da treba njima da se povinujemo i da slušamo njih - rekao je Anđelković.

