KOSOVSKI MINISTAR POLICIJE OPTUŽEN ZA HULIGANSTVO! Svečlja pravio nerede 2013, pretila mu kazna zatvora, UPORNO BEŽAO OD SUDA

Iako je kosovski ministar unutrašnjih poslova Dželjaj Svečlja optužen za huliganstvo i druga krivična dela tokom protesta 2013. godine, on će proći nekažnjeno, jer nastupa zastarelost, pišu albanski mediji. On je više puta izbegavao sudska ročišta, pa je u jednom trenutku bilo naređeno i njegovo privođenje!

Kako prenosi Reporteri, 27. juna 2023. navršava se 7 godina, 5 meseci i 27 dana od kada su aktuelni ministar unutrašnjih poslova Dželjaj Svečlja, zajedno sa predsednikom Socijaldemokratske partije Dardanom Molikajem i drugima, optuženi za huliganstvo i druge zločine tokom protesta održanog 2013.

Dodaje se da se, posle 10 godina ili 3 hiljade i 652 dana od dana kada su optuženi da su počinili krivična dela, predmet završava bez epiloga jer je nastupila apsolutna zastarelost dela koja se stavljaju na teret aktuelnim funkcionerima i bivšim članovima pokreta Samoopredeljenje. Neki od njih su sada, poput Svečlje, deo vlasti u Prištini.

foto: Kosovo Online

- "Zakletva pravde" je prvi put objavila optužnicu 10. avgusta 2021. nakon što su Svečlja i drugi pozvani na sud da se suoče sa optužbama koje se odnose na 2013. godinu. Na osnovu člana 412. stav 3. i 4. Krivičnog zakonika, zaprećena kazna u ovom slučaju je novčana kazna od 200 do 10 hiljada evra i kazna zatvora do 5 godina. Relativna zastarelost ovih dela nastupa nakon pet godina, dok apsolutna zastarelost nastupa nakon deset godina od izvršenja krivičnog dela. "Zakletva pravde" je poslala zahtev za informacije Osnovnom sudu u Prištini u vezi sa razjašnjenjem istorije krivičnog postupka protiv ministra Svečlje i drugih. Zatražena je informacija koliko je ročišta zakazano za ovaj predmet, u koje datume, koliko ih je održano, a koliko ih nije održano nakon izvršenja optužnice u Sudu. Traženi su i razlozi za izostanak zakazanih ročišta u ovoj stvari. Međutim, do objavljivanja ovog članka, Sud nije uputio tražena pojašnjenja - navodi se na portalu Reporteri.

Podsetimo, Svečlja i drugi optuženi se terete da su 27. juna 2013. godine tokom protesta bacali kamenice, boje, staklene flaše, pirotehnička sredstva, kada su četiri policajca lakše povređena.

Prema navodima tužilaštva, tokom ovog protesta pričinjena je i materijalna šteta, oštećena su dva automobila, imovina Vlade Kosova i dva automobila u vlasništvu Kosovske policije.

Svečlja je više puta izbegavao sudska ročišta, a poslednji put se nije pojavio ove godine u martu.

Kurir.rs