"POLICAJCI KOJI SU MUČILI SRBINA NISU SUSPENDOVANI, SAMO ONAJ KOJI JE SNIMAO!" Drecun bez dileme: Nisu kažnjeni ni kada su pucali

Policajac koji je u pritvoru snimao Srbina Nenada Orlovića, koji se na snimku vidi bez odeće, nag do pojasa i sa crnim džakom preko glave, je suspendovan.

To je potvrdio ministar unutrašnjih poslova takozvanog Kosova Dželjalj Svečlja, koji je u izjavi za medije Kosovo nazvao "najdemokratskijom državom na Balkanu, koja čuva i promoviše osnovne vrednosti i principe ljudskih prava".

Uprkos njegovim tvrdnjama o demokratskoj proceduri i jednakom tretmanu za sve građane, situacija na terenu govori drugačije.

Kriza na severu Kosova još nije dostigla svoj vrhunac, Aljbin Kurti želi da Srbiju uvuče u sukob sa NATO, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Ministar odbrane Miloš Vučević izneo je četiri tačke koje bi bile fundament deeskalacije na Kosovu, koje uključuju puštanje nedavno uhapšenih Srba, povlačenje specijalnih jedinica Kosovske policije, formiranje ZSO i učešće Srba na lokalnim izborima.

Gost jutarnjeg programa na Kurir televiziji bio je Milovan Drecun, a prvo se osvrnuo na reagovanje međunarodne zajednice.

- Bilo je reakcije, ali do onih država koje realno ne mogu da utiču na proces KiM, već jedino mogu da pruže podršku, poput Rusije i Kine. Takođe, bitna je reakcija Zapadnih zemalja, prevashodno Kvinte, jer te zemlje zaista mogu da utiču na ponašanje Prištine. To su samo retoričke reakcije, a ne vidimo posledice toga, odnosno da se smiruju tenzije na KiM. Naprotiv, imamo utisak kao da to sve ohrabruje Kurtija da nastavi sa terorisanjem i da stalno podiže prag sukoba. Kada god pomislimo da nema dalje i da može upasti u širok sukob sa Zapadom, on ponovo pronađe nešto i doda tenzije.

Potom se osvrnuo na suspenziju policajca koji je snimao Srbina:

- On jeste, ali nisu suspendovani ostali policajci koji su mučili Srbina. Ono je ne viđena tortura. Takođe, nije suspendovan policajac koji je ranio Srbina u Zvečanu. Samo je suspendovan onaj preko kojeg se saznala istina. Niti taj tzv. ministar unutrašnjih poslova snosi ikakvu odgovornost. Situacija se dosta izmakla kontroli u poslednjih mesec dana. Stvorili su se uslovi za opasnu destabilizaciju.

