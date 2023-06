UŽIVO PREDSEDNIK NA CEREMONIJI OTVARANJA OBILAZNICE OKO BEOGRADA! Vučić: U 9 ujutru prvi automobili će moći da prođu celom trasom

* Planirana i izgradnja nastavka obilaznice, tzv. sektora C, od Bubanj potoka do Vinče i Pančeva, uključujući i novi most preko Dunava

Poluvekovni san građana o izgradnji obilaznice oko Beograda i rasterećenju saobraćaja u centru grada danas postaje stvarnost, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji njenog otvaranja.

Predsednik će vožnjom zvanično otvoriti poslednju deonicu obilaznice oko Beograda, od Straževice do Bubanj Potoka u dužini od 9,74 kilometara.

Sa Vučićem su u autobusu i ministri Siniša Mali i Goran Vesić, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, kao i ambasadorka Kine Čen Bo i predstavnici Puteva Srbije, Koridora Srbije i izvođača radova.

- Za pet godina smo uradili više nego neko za 27 godina. Očekivao sam da bude brže, ali imali smo mnogo problema sa eksproprijacijom - rekao je predsednik dok se sa čitavom delegacijom vozio autobusom na sprat i dodao:

- Vrlo je važno za celu zemlju. Biće to najprometnija, najvažnija saobraćajnica. Ovo je veliki dan, baš sam ponosan. Završili smo još jednu stvar.

Predsednik je, upitan o izjavama Edija Rame, istakao da on razume težinu njegove pozicije i da je zbog toga ne samo jednom prećutao neke stvari.

- Važno je da gradimo bolje odnose sa Albanijom, zato ne moram svaku izjavu uvek da komentarišem i mnoge nisam - naveo je Vučić.

- U 9 ujutru otvaramo obilaznicu u celini i prvi automobili će moći da prođu celom trasom - rekao je Vučić i dodao da sve divno izgleda.

Vučić ističe da svi gledaju kako da od države uzmu maksimalno, i da ima mnogo razumnih ljudi, ali i onih koji samo gledaju kako i šta da uzmu od države.

- To je problem i sa kamenolomima, svi hoće puteve i pruge, a niko kamenolom. Samo da se kamen uzme na nekom drugom mestu - kaže on.

Predsednik kaže da deonica C do Pančeva čeka skupljanje sredstava.

- Sutra najavljujemo, srpske kompanije udružene u veliki konzorcijum, radiće obilaznicu oko Kragujevca. Sutra se potpisuje ugovor, to je velika vest za Šumadiju i Srbiju. Sve je spremno - rekao je Vučić.

To su velike stvari i ogromna ulaganja, dodaje on, i ističe da mora da se radi i "smajli" obilaznica.

- Time smo uz Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad kompletirali projekte u Vojvodini. Karađorđem se do Bora od Beograda stiže za sat vremena lagane vožnje. Sve se promenilo u Srbiji, sve je drugačije. Onda je lakše i za investitore, pa možemo više da ulažemo u zdravstvo, u socijalne programe - dodaje predsednik.

Put Ruma-Šamac biće gotov do kraja septembra, otkrio je Vučić, i rekao je da će do Šapca trebati 45 minuta vožnje.

Predsednik je u razgovoru sa novinarima izjavio da je Vidovdan najveći, najteži i najlepši praznik za Srbe i dan naših velikih tragedija, kao i da je o časti kosovskih junaka ispevano mnogo spevova.

Vučić je rekao da je Vidovdan dan kada smo počinjali velike stvari, ali i dan sramote, jer je na taj dan isporučen predsednik SRJ Slobodan Milošević Haškom trubunalu.

- Mogli su to i drugi dan, ali onima koji su nas tlačili to je bila suština, jer oni vole simbole a mi smo bili pomagači u dokazivanju naše nemoći. Danas je vreme da gledamo u budućnost, ne samo za priču o putevima i prugama, već prilika da govorimo o budućnosti i napretku Srbije, jer ovo mora da bude budućnost i da razmislimo da li možemo više brige za ljude da pokažemo - rekao je Vučić.

- Blokada autoputeva loša je za našu zemlju, niko od građana to ne podržava, to nije politika, moj rezultat je ono što je izgrađeno i ono što će značiti građanima. Njihov rezultat je da zaustave Srbiju na dva ili tri sata, a moj je da smo izgradili nešto zbog čega će Srbija ići brže. Zbog čega ćemo imati veće plate i penzije, da pomognemo roditeljima, da pomognemo zapošljavanje, za to živite i borite se. Ovo su divni dani - naglasio je Vučić i dodao da je napravljeno stotine kilometara puta, kao i da su ministar finansija Siniša Mali i premijerka Ana Brnabić uradili sve da imamo punu fistkalnu stabilnost.

Kaže da je postojalo veliko protivljenje Beogradu na vodi, a sada se mnogi od protivnika raduju tom projektu.

- To su dobre stvari. Samo ne razumem to, nikada to niko nije radio u Srbiji. Oni kažu radio je Đinđić. On je blokirao Brankov most, ali nikada međunarodne puteve. To je izraz očaja, neznanja, kao i napad na privatnu imovinu. To je izraz bahatosti prema sopstvenim građanima - istakao je predsednik.

Predsednik je rekao da je država htela da uloži pet milijardi, da Srbija izgleda kao Švajcarska, ali da jednostavno nismo imali dovoljno razvijena preduzeća.

- Ovo je suština za razvoj privrede. Dok ne izgrade treći most na Dunavu Bugari i Rumuni, mi ćemo biti atraktivni za sve što ide ka Turskoj. Ova obilaznica nas spasava bukvalno, život znači. Imaćemo mnogo više novca u kasi. 27 godina smo izgubili 30 odsto obilaznice, pa pet godina za ostatak izgradnje. Ja to pratim na dnevnom nivou. Sve znam, mi imamo 13 porodica u Popučkama, 12 su korektni, a jedan koji tu ne živi hoće da naplati sve skupo - rekao je Vučić i dodao da će se u narednom periodu baviti Pokretom za državu, kao i da će zbog toga ići na konsultacije sa narodom.

- Ići ću da slušam ljude, po 2, 3, 4 sata u bar 10, 12 gradova, u zaseoke, da vidim šta očekuju od predsednika i države i šta moramo da promenimo.

- Iskreno da kažem nisam baš ni zadovoljan radom Puteva Srbije na terenu, ali da li je bolje nego što je bilo jeste. Eksproprijaciju bolje rade Koridori nego Putevi, ali mora to bolje. Mi hoćemo da izgradimo i industrijalizujemo zemlju. Ne zaboravite da gradimo i Fruškogorski koridor - Novi Sad - Ruma. To je spas sa Frušku goru, za ceo Sremski okrug.

Vučić ističe da petlja Avala izgleda sjajno, i to je preneo i ambasadorki Čen Bo.

- Pogledajte, tunel kao u Austriji ili Švajcarskoj. Sve je potpuno novo. Zadovoljan sam i ponosan, uz sve probleme i muke. Ceo život, koliko sam puta išao u RS i BiH, putevi su bili da vam se smuči život. Od septembra će biti novi put, kako da ne budete ponosni - rekao je Vučić.

Vučić kaže i da ubedljivo pobeđuje na izborima, i da ga zato nije strah da iskaže podršku radu drugih, pa i političkih protivnika.

- Zato sam i jedina budala koja kažem kakvu smo katastrofu napravili sa litijumom. Službe su nas ubile, dve spoljne službe, upecali nas kao soma, a još da se radujemo kako smo pobedili. Zaustavili su ubrzani razvoj Srbije, išli bismo kao raketa. Knjigu samo jednom da napišem, kako strane službe regulišu da Srbija ne sme da štrči u regionu. Može malo, ali ne mnogo - rekao je predsednik.

On ističe da će krenuti da piše knjige čim mu se približi kraj mandata.

- Napisaću dobru knjigu faktografski, sve ono kroz šta smo prolazili. Nisam literatno nadaren, ali faktografski sve znam - kazao je Vučić.

Predsednik kaže da su automobil kojim je njegov sin išao u Gračanicu tri puta pretresali.

- Čestitam Kurtiju na hrabrosti. Nije toliko hrabar u mom društvu, ali samo neka nastavi. Nije Danilo mali, malo je hrabriji od Kurtija. On je kroz sred Prištine prošao sa majicom "Predaja nije opcija", i otišao na liturgiju u Gračanicu, da se pomoli - rekao je on.

Podaci o obilaznici Obilaznica je projektovana i odobrena davne 1972, u vreme Josipa Broza Tita, a gradnja je počela 1991, u vreme Slobodana Miloševića. Nije se, međutim, tih ratnih devedesetih daleko odmaklo. Ali i posle 2000. nastavljeno je u sporom ritmu. Naime, do septembra 2008. gradilo se, u proseku, tek kilometar godišnje. Takvim tempom, obilaznicom od Batajnice do Bubanj potoka bilo bi moguće doći tek 2031. Međutim, baš danas, na Vidovdan, otvara se poslednja deonica obilaznice, Sektor 6, od tunela Straževica do petlje Bubanj potok, čime je kompletiran Koridor 10. U prisustvu predsednika Aleksandra Vučića, na čije je insistiranje posao ubrzan da bi bio okončan višedecenijski san graditelja Od danas vozači će od Batajnice do Bubanj potoka stizati za samo 23 minuta. Ovo nije kraj. Planira se i izgradnja nastavka obilaznice, tzv. sektora C, od Bubanj potoka do Vinče i Pančeva, uključujući i novi most preko Dunava, čime će cela obilaznica biti duga oko 69 kilometara. Radovi bi trebalo da počnu tokom sledeće godine, budući da se očekuje da projekti budu završeni na proleće. Prvo će se, kako je najavljeno, raditi tuneli, pa most, a onda auto-put između. Šest traka 47,4 km dužina

3,75 m širina svake od četiri saobraćajne trake

3 m širina obe zaustavne trake

4 m razdelna traka Najduži tuneli 665 m Lipak

699 m Železnik

772 m Straževica

360 m Beli potok Najduži mostovi 1.965 m Most preko Save

408 m Sveta Petka

406 m Železnička reka

571 m Kijevski potok

597 m Topčiderska dolina

430 m Most preko železničke pruge

