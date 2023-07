KO JE BIO MILAN MILUTINOVIĆ: Nudio ulazak Srbije u NATO, Milošević ga stavio u kućni pritvor, ostao upamćen po ČUVENOJ REČENICI

Nekadašnji predsednik Republike Srbije, ministar spoljnih poslova i potpredsednik Socijalisticke partije Srbije Milan Milutinović preminuo je danas u 81 godini.

Ko je bio Milan Milutinović?

Rođen je u Beogradu, 19. decembra 1942. Potiče iz stare beogradske porodice. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu, a diplomirao 1965. godine na Pravnom fakultetu. Kao dvadesetogodišnjak bio je član predsedništva Saveza socijalističke omladine, zadužen za međunarodne odnose. Kasnije postaje član društveno-političkog veća Savezne skupštine i istovremeno predsednik Opštinskog komiteta Saveza komunista Vračara i član Gradskog komiteta SK Beograda.

Usledila je funkcija republičkog sekretara za prosvetu i nauku. Nakon toga imenovan je za upravnika Narodne biblioteke Srbije 1983 - 1989.

U vreme Slobodana Miloševića

Milan Milutinović bio je jedan od najbližih saradnika Slobodana Miloševića, s kojim se razišao neposredno nakon Petog oktobra.

Milutinović je, posle dolaska Miloševića na vlast u Srbiji (1987), zauzeo mesto u saveznom sekretarijatu inostranih poslova kao pomoćnik načelnika Uprave za štampu. Godine 1989. postao je ambasador SFRJ u Grčkoj. Sa ovog mesta imenovan je za ministra spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije, avgusta 1995. godine, u kabinetu Radoja Kontića.

Njegova partija SPS je, na ponovljenim predsedničkim izborima u Republici Srbiji, posle nedovoljnog odziva birača, decembra 1997. godine, promenila predsedničkog kandidata Zorana Lilića i kandidovala Milutinovića, koji je u drugom krugu tesno pobedio Vojislava Šešelja (21. decembar 1997).

Hag

Optužen je od strane Haškog tribunala za navodne zločine na Kosovu.

Milutinović je u Hagu, gde se predao u januaru 2003, bio optužen za zločine nad kosovskim Albancima u prvoj polovini 1999. Tribunal ga je, nakon šest godina, oslobodio optužbi.

Milutinović je svojevremeno izjavio da se samo dva tri puta sreo na hodniku sa Slobodanom Miloševićem, tokom boravka u Hagu, dodajući da su bili na različitim spratovima i da nisu imali prilike za viđanje.

Februara 2009. godine, Haški tribunal oslobodio je Milutinovića krivice po svim tačkama optužnice koja ga je teretila.

Oslobađajuću presudu Milanu Milutinoviću, po svih pet tačaka optužnice, veće je tada obrazložilo nalazom da nije dokazano da je on "značajno doprineo zajedničkom zločinačkom poduhvatu" budući da nije imao direktnu kontrolu nad snagama Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije koji su ga sprovodili:

"Pretresno veće ne prihvata da je Milutinović imao zakonsku obavezu proisteklu samo iz službene zakletve, a bez značajne de jure i de fakto vlasti, da deluje da bi sprečio događaje do kojih je došlo na Kosovu. Pored toga, pretresno veće nije spremno da prihvati da je njegov doprinos putem propusta bio značajan, s obzirom na to da Milutinović nije imao ovlašćenja nad snagama koje su počinile date zločine."

Milan Milutinović je bio jedan od glavnih pregovarača u Rambujeu, a ostao je upamćen po jednoj čuvenoj rečenici.

"Ke sera - sera, šta će biti, biće", rekao je stranim i domaćim novinarima neposredno nakon propasti pregovora posle kojih je doneta definitivna odluka o agresiji NATO pakta na Srbiju i Crnu Goru.

Pregovori u Rambujeu

Nebojša Vujović, diplomata i šef Misije SRJ u Vašingtonu 90-ih godina prošlog veka i jedan od članova jedanaestočlane srpske delegacije u Rambujeu u svojoj knjizi opisuje epizodu u kojoj Voren Kristofer traži od Miloševića da se kao simboličan gest i ustupak, muslimanima daju brda oko Sarajeva sa kojih su Srbi pucali na grad.

„U redu. Daću. Nek nas to košta pola do jedan procenat, ali neka to bude poslednja stvar koju od nas traže“, rekao je Milošević, a Kristofer je uzvratio da ne zna da li će to biti poslednji zahtev muslimana, ali da će biti poslednji koji će on nama preneti u njihovo ime.

Međutim, u jednom drugom slučaju Milošević nije popustio i to nas je koštalo bombardovanja i problema sa Kosovom. Naime, američko rukovodstvo je imalo ideju da se u Dejtonu reši i ovaj problem pa su preko Nebojše Vujovića poslali Miloševiću nacrt sporazuma koji je predviđao široku autonomiju za Albance, izgradnju njihovih institucija koje su bili napustili, smanjivanje centralizovanog uticaja Beograda, ali je to rešenje podrazumevalo ostanak Kosova u okviru Srbije. Milošević je to odbio.

Pre toga, niko nije imao hrabrosti da mu odnese dokument koji je Vujović prvo doneo tadašnjem ministru spoljnih poslova Milanu Milutinoviću koji ga je pogledao i rekao: “Je l‘ ti hoćeš da mene Sloba ubije? Idi, sam ga odnesi i sretno ti bilo”.

Nezahvalna dužnost pripala je Vujoviću.