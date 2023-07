EURACTIV SRBIJA PANEL U BRISELU Kopman: Ne postoji bolji trenutak da razgovaramo o proširenju, Miščević: Čekali smo ovo 20 godina

Tanja Miščević, ministarka za evropske integracije Republike Srbije, Gert Jan Kopman, generalni direktor za susedstvo i pregovore o proširenju Evropske komisije i Vladimir Bilčik, evroparlamentarac govorili su o evrointegracijama.

Panel diskusija "Da, ali...": Vizija budućnosti Srbije u EU, u organizaciji "EURACTIV Srbija", održana je u Briselu u utorak, 4. jula. O velikoj pažnji koju je privukao panel govore i brojni gosti među kojima smo predstavnici Evropske komisije, evroparlamentarci, ambasadori, kao i pripadnici nevladinog sektora.

Nakon uvodnog obraćanja Ane Brnabić, predsednice Vlade Republike Srbije, i njenog intervjua, započeo je panel u kojem su učestvovali Tanja Miščević, ministarka za evropske integracije Republike Srbije, Gert Jan Kopman, generalni direktor za susedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR) Evropske komisije, kao i Vladimir Bilčik, evroparlamentarac i izvestilac EP za Srbiju.

foto: Bogna Więch-Krupska, Euractiv

"Proširenje Evropske unije je ponovo aktuelno, postoji istorijska mogućnost koju zemlje regiona treba da iskoriste. Predsednica (Ursula fon der Lajen, prim. aut.) je iznela plan o proširenju o kojem nismo mnogo razgovarali, ali treba da diskutujemo jer je jako bitno i zbog ekonomske situacije. Ne postoji bolji trenutak da razgovaramo o izazovima koje donosi proširenje", rekao je Kopman na početku panela.

Sa njim se saglasio i Bličik.

"Proširenje jeste na našem dnevnom redu i to u veoma ozbiljnom smislu. Raspoloženje širom Evropske unije se promenilo i ruska agresija u Ukrajini je promenila sve. Od prošle godine imamo tri nova kandidata za pristupanje - Ukrajinu, Moldaviju i Bosnu i Hercegovinu. Ključne će biti reforme, usaglašenost, ne samo u smislu sankcija, već usaglašenost politika i svakako, dijalog između Beograda i Prištine", izjavio je Bilčik.

1 / 7 Foto: Euractiv, Bogna Więch-Krupska

Ministarka Miščević se osvrnula na izjave sagovornika.

"Dobro je što je proširenje ponovo aktuelno, ali čekali smo ovo 20 godina. Nakon 20 godina, mi nismo isti. Spremni smo da dovršimo proces pridruženja Evropskoj uniji, sa akcentom na sam proces i vladavinu prava", rekla je Miščević i odgovorila na pitanje publike kako Srbija evoluira na putu ka EU:

"Uvek su prisutna dve elementa koji dokazuju napredovanje u smislu procesa integracija bilo koje zemlje. Jedan je nivo reformi, što podrazumeva ne samo ono što smo uradili po pitanju usvajanja zakona u skladu sa EU, već i ono što smo uradili po pitanju izgradnje kapaciteta za implementaciju tih zakona. Tu je i još jedan nivo na našem putu pridruženja - kako možemo da pratimo sve postignuto, odn. kako ti zakoni i institucije koje implementiraju EU regulativu zapravo donose rezultate. Drugi element za procenu integracije Srbije je broj otvorenih klastera, a pogotovo broj zatvorenih poglavlja, u čemu svi mi sa Zapadnog Balkana nemamo velike rezultate - dva u Srbiji, tri u Crnoj Gori. To nam tek predstoji, u skladu sa novom metodologijom. Naravno, postoje jasni zadaci u vezi sa pristupanjem, na putu ka članstvu - a to je vladavina prava, najbitniji element, kao i usklađivanje sa spoljnopolitičkom bezbednošću, koje je jako važno", objasnila je ministarka.

foto: YouTube/EURACTIV Partner Content

"Izbor da se postane članica EU mora da donese društvo. Moramo da to čujemo to i u Beogradu", nadovezao se Kopman.

Jedno od pitanja koje se postavilo tokom panela je kako da prevaziđemo to "Da, ali...".

"Moramo da imamo istinsko angažovanje. Ako pogledamo poslednjih 10 godina, proširenje je na strani "Da". U poslednjih 12 do 16 meseci više je mogućnosti za pridruženje. Ono se ne dešava svake godine. Uvek smo imali uspone i padove, kada je u pitanju proširenje, ali ono je sada opet aktuelno. Srbija ima problem sa javnim mnjenjem. Delimično se slažem sa Tanjom Miščević, proces traje i mnogi, uključujući političare u regionu, su izgubili poverenje da će se pridruženje desiti. To verovanje treba da se vrati i treba nam podrška javnosti, jer bez toga, važne reforme se neće sprovesti. Dosta je urađeno što se tiče pravosudnih reformi, ali treba da se radi na njihovom sprovođenju, kao i po pitanju medija, energetike, strukturnih reformi i usklađivanju sa spoljnom politikom. Kada gledamo u evropsku budućnost, takođe treba da gledamo i prošlost, koja nije evropska. Za sve ovo potrebno je to istinsko angažovanje i razgovor ne samo u Briselu, nego i širom Srbije", objasnio je Bilčik.

Snimak cele panel diskusije možete pogledati ovde:

(Kurir.rs/Euractiv.rs)