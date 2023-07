IZVINJENJE BI DONEKLE UBLAŽILO TEŽINU REČI MINISTRA! Javnost osudila Martinovića koji je sramnim govorom uvredio ljude bez dece

Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Aleksandar Martinović zaslužio je da se nađe na stubu srama zbog skandaloznog govora u Skupštini Srbije, u kojem je na krajnje uvredljiv način prozivao ljude koji nemaju decu i prebrojavao decu svojih političkih protivnika.

U žustroj raspravi s opozicionim poslanicima Martinović je u utorak, na skupštinskoj sednici posvećenoj borbi protiv nasilja u srpskom društvu, prešao granicu elementarne pristojnosti.

- Ko je vas ovlastio da budete zastupnici ne roditelja, nego te ubijene dece... Ja hranim troje dece, pa šta vi hoćete da kažete, da samo vi imate i volite decu? Hoćete da sada nabrajamo ko od vas niti je u braku, niti ima decu, nego umesto dece hrani kuče, mače i zlatnu ribicu. Kako vas, bre, nije sramota - izjavio je ministar za skupštinskom govornicom.

Omalovažavanje

Njegove skandalozne poruke naišle su na osudu javnosti, pa je tako među prvima reagovala poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Ona je za Kurir rekla da je takva izjava krajnje neprimerena i uvredljiva za veliki broj naših građana i građanki, a za mnoge od njih i veoma bolna.

foto: Kurir TV

- Vrednovanje ili stigmatizovanje ljudi samo na osnovu toga da li i koliko imaju dece, osim što je zadiranje u privatnost, nedopustivo je i predstavlja diskriminaciju po osnovu bračnog i porodičnog statusa. Neprimereno je da tako nešto bilo ko izjavi, a posebno kada se radi o ministru u Vladi kao nosiocu najviše funkcije. Iako članove Vlade i narodne poslanike štiti imunitet, ne bi trebalo da svojim izjavama vređaju i omalovažavaju političke neistomišljenike, ali ni bilo koga drugog. Verujem da bi izvinjenje donekle ublažilo težinu reči - izjavila je ona za Kurir.

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković ocenjuje za Kurir da je ovakvo bahato komuniciranje nedopustivo.

foto: Kurir TV

- U našoj skupštini ima različitih neumerenih i neodmerenih izjava, koje vrlo često nose posledice. To je nešto što apsolutno ne priliči poslaniku, a još poraznije je što to dolazi od ministra, s obzirom na autoritet koji bi trebalo da postoji, političku kulturu i uljudnost. Skupština i služi da se različiti stavovi iznesu, ali bahato komuniciranje nije prihvatljivo. Ovo je vrsta stigmatizacije i žigosanja. U sociologiji postoji teorija etiketiranja, a to je kada se obeleženi korpus stanovništva označi manje vrednim i tako se pravi dodatni jaz. Retki su ministri koji hoće da se izvine i koji imaju tu dozu moralnog samopreispitivanja i savesti. Elementarna politička kultura nalaže da se uputi javno izvinjenje, ali je pitanje da li će toga biti. Velika većina njih se nikad ne izvini i nastavlja da rigidno brani svoje stavove. Oni koji imaju malo morala i pameti, političkog iskustva i tolerancije trebalo bi da se izvinjavaju, jer mesto koje prezentuju zahteva tu širinu - objasnio je naš sagovornik.

Potpuno iracionalno

Sociološkinja Zorica Mršević kaže za Kurir da su Martinovićeve reči bez dileme diskriminacija i toliko su iracionalne da ne ostavljaju prostora za objašnjenje.

foto: Kurri tv

- To je sve na liniji ružnog ponašanja u Skupštini. Kada se svi pitaju šta je problem i gde su izvori nasilja, žao mi je što konstatujem da je to upravo u Skupštini. Ništa tu posebno od ministrovog ponašanja ne odudara, a od očekivanja građana odudara. Toliko je iracionalno to što je ministar rekao da nemam reči. Ispada da svako ko nema dece nema šta da kaže o bilo čemu, poručuje mu se: Nemaš dece, gotovo, ti si diskvalifikovan samom tom činjenicom. Mnogo je ružno, jer sutra će reći - ko nema plave oči, ne može da govori ni o čemu ništa - izjavila je naša sagovornica. Kakvo objašnjenje za svoje reči ima Martinović, nismo uspeli da saznamo, jer ministar juče nije odgovarao na naše pozive i poruke.

Udruženje Mame su zakon Neprimereno zadiranje u privatnost Udruženje Mame su zakon najoštrije je osudilo Martinovićev govor, nazivajući ga neprimerenim i neprihvatljivim jer zadire u privatnost i lične odluke. - Da li poslanici imaju ili nemaju decu, da li mogu da ih imaju ili ne mogu, da li ih žele ili ne žele i uopšte kakve lične izbore prave, nije tema od javnog značaja i svakako nije merilo kapaciteta da poslanici saosećaju ili razumeju teme o kojima se raspravlja, a tiču se dece. Nadamo se da će predsednica Vlade Srbije reagovati onako kako ministar i zaslužuje - poručili su iz udruženja.

Kurir.rs