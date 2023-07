"SAD NEĆE SUKOBE NA BALKANU DOK TRAJE RAT?" Ilić: Njihova politika prema tzv. Kosovu može zavisiti od ishoda ukrajinske krize

Ne svojom krivicom, ne svojom neozbiljnošću, već zbog režima u Prištini, Srbija se nalazi u najtežoj situaciji do sada. Na to je upozorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić i rekao je da se na Kosovu i Metohiji sprovodi tiho etničko čišćenje gde Srbi nemaju pravo da žive osim ako se nisu zakleli režimu Aljbina Kurtija.

Zbog svega što se dešava u južnoj srpskoj pokrajini, Srbija će prvi put zatražiti hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija sa zahtevom da se zaštiti naše stanovništvo i da se izvrši demilitarizacija svih albanskih struktura i to u skladu sa Rezolucijom 1244.

Paralelno, kosovska policija je ponovo prešla administrativnu liniju 500 metara. U Usijanju o napetim dešavanjima na Kosovu i Metohiji govore Milovan Božinović, nekadašnji ambasador u Nemačkoj i Austriji i Milutin Ilić, predsednik NVO "Geopolitiko"

- Zaista je tamo situacija u najmanju ruku psihološki, a i politički napeta sa izgledima da bukne, što tamo niko ne želi. Kod analize poslednjih događanja ponekad previdimo jednu činjenicu. Već znamo da je Kurti politički nacionalistički neurotik što ne bi bilo od velikog značaja kada ga ne bi podržavala međunarodna zajednica. Imamo posla sa jačim takmacem nego što je sam Kurti - rekao je Božinović.

Ilić smatra da je reakcija predsednika Srbije iznuđena i da ne postoje druge opcije:

- Reakcija predsednika Srbije koji je ovde centralna politička figura je iznuđena. Naprosto ostaju samo te dve adrese: NATO i savet bezbednosti UN. Geopolitička situacija Srbije je izuzetno složena. Nalazi se na Balkanu, pripada Evropi i okružena je članicama severnoatlanske alijanse. Srbija mora da bude veoma obazriva s obrzirom na svoje okruženje. Savet Beznednosti i UN odavno nisu na nivou svog zadatka. Često su ispoljavale pristrastnost i služile kao servis za jednu stranu. To će nakon ove situacija ponovo doći do izražaja - rekao je Ilić i dodao:

- Krug se nekako metafizički zatvara. Došlo je od strane SAD i zapada do grubog kršenja mešunarodnog prava u slučaju SFRJ i Kosova i Metohije. Potom je sa ruske strane došlo do grube devastacije međunarodnog prava u slučaju Ukrajine. Sada ćemo sačekati odgovor NATO u vezi sa tim šta su njihove strategije po pitanju svetskog mira. Postoji jedna teorija kojoj sam ja priklonjen, a to je da SAD ne žele na Balkanu sukob, minumum dok traje ovaj sukob u Ukrajini. Postoji, međutim, i teorija koju recimo zagovra Dragoslav Bokan, a to je da će u slučaju poraza u Ukrajini pokušati da ga kompenzuju demonstracijom sile na Kosovu.

Božinović je ocenio da UN i savet bezbednosti postaju neefikasna međunarodna politkička tela.

03:41 SAD NEĆE SUKOB NA BALKANU DOK TRAJE RAT? Ilić: Njihova politika prema tzv. Kosovu može zavisiti od ishoda ukrajinskog sukoba

- Iskustvo nas uči poslednjih decenija da su UN, kao i Savet bezbedbosti postale neefikasan i marginalizovan instrument međunarodne politike. Dodao bih da je kod nas uverežena jedna zabluda, a to je da nije trebalo EU davati veliku ulogu u pregovorima za Kosovu, već da je trebalo da oni ostanu u okviru UN, a sad će se videti da bi i to bilo štetno i neefikasno. Ono što UN radi jeste jedno formalističko izbegavanje političke odgovornosti.

