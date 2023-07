"ŽELE DA NAPRAVIMO GREŠKU I DA REAGUJEMO ONAKO KAKO BI SVAKO REAGOVAO" Stručnjaci analiziraju: Naša politika ima ugled u svetu

Uprkos kaznenim merama Evropske unije, prištinske vlasti nastavljaju još opasnije da prete miru na Kosovu i Metohiji.

Predstavnici privremenih prištinskih institucija ponizili su Evropsku uniju nazvavši je "tigrom od papira" na međunarodnom forumu u Dubrovniku.

Za razliku od diplomatije Prištine, diplomatija Beograda na svim frontovima zalagala se za povratak dijalogu, prestanak nasilja nad Srbima i stabilnsot čitavog regiona.

Predsednik Aleksandar Vučić je prethodne nedelje razgovarao sa premijerima Holandije, Luksemburga, Mađarske, Austrije i Albanije, sa predsednicima Turske i Francuske, kao i sa potpredsednikom italijanske vlade Antoniom Tajanijem.

Gosti "Redakcije" koji su obrazložili stanje na KiM su prof. dr Stevica Deđanski, politički analitičar i Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije.

Deđanski je rekao da je na Kosovu stalno prisutna dinamika i da nam ne daju da vodimo mirnu politiku.

- Na Kosovu stalno imamo dinamiku koja nam nedozvoljava da se mirno bavimo politkom, već su stalno neke situacije koja moramo da gasimo kako ne bi došlo do požara. Evropi je sve jasno od samog početka. Diskutovali smo pređašnjih nedelja da li zaista neko misli da Kurti može sam da radi sve ovo što radi. Možda nema zvaničnu, ali očigledna je pomoć koja mu se pruža. Krajnji cilje je da nas isprovociraju da mi načinimo neki nemir - započeo je Deđanski, pa nastavio:

- Žele da napravimo grešku i da reaguje onako kako bi svako reagovao. Ovo što predsednik radi sa aktivnošću jeste i jedino što može da uradi jer ne želimok dalju eskalaciju. Naša politika je dobrostojeća sada i imamo ugled u svetu, čak smo dobili i Expo. To smo dobili jer su države glasale za nas, a to su uradili jer znaju da imamo političku aktivnost i da nismo izvor problema, iako su to mnogi smatrali godinama unazad.

Beriša je rekao kako je Kurti dobro izigrao poverenje Srba, pa je spomenuo i kršenje sporazuma sa akcijama KFOR-a.

- Vidimo kakva je Kurtijeva demokratija i kako je dobro izigrao poverenje onih 13 Srba koju si izašli na izbore jer je Slađana Pantović smenjena. Svakako, Kurti u ovom trenutku pokušava da ovlada prostorom sa vojno-policijskim snagama. Nisam siguran da su svi ti specijalci kršenje sporazuma, jer smo videli i kada su motoristi pošli za Mitrovicu, da je to automatski prekršen sporazum između KFOR-a i Vlade Kosova i KFOR-a i Vlade Republike Srbije, a to nisu mogli da urade bez njihovog komandanta. Najopasnije pitanje za kosovsku političku elitu je da se ponovo pokrene pitanje o nezavisnosti Kosova koje bi Republika Srbije postavila pred međunarodnim sudom u Hagu.

