"UZEĆEMO SVE U RAZMATRANJE" Predsednik Vučić o izručenju Marovića: Jeste li se zapitali da li Srbiju boli PRIZNANJE lažne države?

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović danas je, boraveći u zvaničnoj poseti Srbiji, saopštio da je u razgovoru sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem izneo slučaj nekadašnjeg visokog funkcionera Demokratske partije socijalista (DPS) Svetozara Marovića.

- Moje mišljenje je da svako ko je krivično kažnjen u Crnoj Gori treba tu kaznu i da odsluži, uključujući i Marovića tako da sam to pitanje stavio na sto i dobio uvernje od Vučića da će se Srbija odgovorno odnoasiti povodom toga, rekao je Milatović na konferenciji za medije s Vučićem odgovarajući na novinarsko pitanje da li je sa Vučićem razgovarao o izručenju Marovića.

Vučić je o slučaju Marovića rekao da će uzeti u razmatranje sve ono o čemu govori Milatović i da će pružiti odgovarajuće, utemeljene odgovore.

- Milatović je i sinoć i jutros to pomenuo. Rekao sam da ćemo uzeti u razmatranje sve o čemu govori Milatović i da ćemo pružiti odgovore. Kod mene se kao pitanje nameće nešto drugo. Zašto se u našim odnosima uvek traži razlog da bi se ovaj drugi okrivio za nešto, nepoštovanje nekoga? Jeste li ste se zapitali da li Srbiju boli priznanje lažne države od strane Crne Gore? Donosimo u narednih 10-12 dana ko će biti ambasador u Crnoj Gori. Videli ste da nisam govorio ni o srpskom pitanju i o nečem drugom. Nije Marović tabu tema, ne smeju da postoje tabu teme - rekao je Vučić.

Predsednik Milatović je takođe izjavio i da je deeskalacija tenzija na KiM prioritet i u Crnoj Gori.

- Važno je da se tenzije na severu Kosova stave pod kontrolu i da dođe do deeskalacije. To je prioritet na Kosovu i u Srbiji, ali i u Crnoj Gori, rekao je on i pozdravio napore Beograda da dođe do deeskalacije.

