"CRNOJ GORI JE EVROPSKI PUT PREKO BEOGRADA, A NE ZAGREBA" Šainović: Neće povući priznanje Kosova, ali položaj Srba biće bolji

Srbija i Crna Gora okreću novi list u međusobnim odnosima i radiće na jačanju bilateralnih veza u budućnosti, poručili su predsednici Aleksandar Vučić i Jakov Milatović.

Zvaničnici dveju država kažu, da je trgovinska razmena u prvih pet meseci viša za 16,1% u odnosu na isti period prethodne godine, i da očekuju da ce do kraja godine biti na rekordnom maksimumu.

Najavili su ključne infrastrukturne projekte koje će dodatno učvrstiti odnose dveju država, imenovanje ambasadora i otvorene razgovore o pitanjima za koja u ovom trenutku nema sličnih stavova.

O poseti crnogorskog predsednika Beogradu za jutarnji program Kurir TV Redakcija govorili su Nikola Šainović, nekadašnji premijer Srbije i potpredsednik vlade Jugoslavije i Đorđe Todorov iz Centra za društvenu stabilnost.

- Na žalost, odnose je sistematično nekoliko decenija kvario Milo Đukanović, tako da sam trend da se želi boljitak je dobar. Simbolika, razgovori bez tabu tema su dobre poruke. Kako će biti dalje, videćemo. Ne očekujem velike promene u strategiji crnogorske politike jer su oni članica NATO. U odnosu prema Srbiji to znači da nama vitalna tema Kosova neće biti opet razmatrana. Kao ni prema pravima srpskog naroda u regionu, tu ćemo se razlikovati. Razlike nisu male - smatra Šainović.

Ipak, optimista je po pitanju položaja srpskog naroda u Crnoj Gori nakon predsedničkih izbora.

- Tu je pitanje položaja srpskog naroda u Crnoj Gori i mislim da će se to popravljati. Milatović ne vidi svoju perspektivu u antisrpskim odnosima. Činjenica da nema MIla Đukanovića, kome je prva rečenica velikosrpska hegemonija, koja vojno ugrožava Crnu Goru, pa do izmišjanja crkve na sednicama partijskog komiteta. Imamo neka pitanja koja su zbog takve politike zapostavljena, nemamo platni promet. Za Crnu Goru Srbija je najveći trgovinski partner. Ima mnogo normalnih običnih stvari koje će se unaprediti - dodao je Šainović.

Njegov sagovornik ističe i ekonomski aspekt posete Jakova Milatovića Beogradu.

- Nasušni ineteres same Crne Gore je put prema Briselu preko Beograda, a ne preko Zagreba, zašto da ne i preko Otvorenog Balkana. Poziv je više puta bio upućen, Milo Đukanović se o tome izražavao negativno. Iako je Srbija za Crnu Goru najveći spoljnotrgovinski partner, iako je iz Beograda uvek pružana ruka i prethodnom premijeru Krivokapiću, iako je Temeljni ugovor stavljen ad acta, pre svega ono što srpsku politiku treba da definiše je reciprocitet. Kad su oni našeg ambasadora proglasili personom non grata, mi to nismo uradili. Kad je Crna Gora među prvima priznala Kosovo, Srbija nije povlačila ekstremne mere prema Crnoj Gori iako njihovi postupci nisiu bili nimalo dobrosusedski - mišljenja je Todorov.

Analizirao je i poruke koje se šalju nakon posete šefa crnogorske države našoj zemlji.

- Odnos bi trebalo da oslikava relacije dva susedska, rođačka, bliska narooda. Izjava predsdednika Vučuća da Crnoj Gori ni na senku nećeno da stanemo, dosta govori o tim dobrim namerama. Pored prijema Milatovića na najvišem dravnom nivou, pre toga i Abazovića. Analitičari iz Beograda i Podgorice su saglasni da Abazović nigde nije primljen kao ovde -dodao je Todorov.

