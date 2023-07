UŽIVO PREDSEDNIK VUČIĆ U POŽAREVCU: Važno je da nastavimo da radimo i da se borimo, da izgradimo što više možemo našu Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas radove na izgradnji brze saobraćajnice od petlje Požarevac, preko Velikog Gradišta, do opštine Golubac.

1 / 12 Foto: Printscreen/TV Pink

Obraćanje predsednika nakon obilaska radova

- Nalazimo se na deonici puta od petlje auto-puta ka Požarevcu, Velikom Gradištu, Golupcu, podeljene u tri deonice koje su slične dužine. Moramo još mnogo radova da napravimo, da povećavamo turističke ponude, kod Gradišta, tu je Dunav najširi. Prelepo je to videti, pozivam sve ljude da posete Golubac, Viminacijum, mnogo toga može da se vidi u ovom delu naše zemlje. To nije pitanje samo turizma, to je pitanje i zapošljavanja velikog broja ljudi i njihovog povratka. Čim zaustavite odliv iz zemlje vidi se prednost na druge, gde je niža stopa zaposlenosti. Važno je da nastavimo da radimo i da se borimo, da izgradimo što više možemo našu Srbiju - rekao je predsednik Vučić.

foto: Printscreen/TV Pink

Obilazak radova

- Do kraja 2025. godine iz Beograda do Golupca stizaćemo za sat i 20 minuta. Onda ćemo da idemo dalje, Golubac - Donji Milanovac - Palanka - rekao je predsednik na početku obilaska.

On je istakao da je ovo jedan od uslova za povratak ljudi iz inostranstva.

- Probajte sa ljudima da se dogovorite, da završite to, naši kineski prijatelji će to da ubrzaju. Ovo će biti značajno i za Smederevo, ali iza Borski okrug, i to su nam okruzi odakle nam najveći broj ljudi odlazi u inistranstvo. Razmišljali smo upravo o tim ljudima, da vide da to može biti otvorena pozornica za njih, ističući da je suština da ljudi ne odlaze iz Srbije. Ovo radimo i gradimo jer dobar deo ljudi želi da se vrati iz inostranstva, a put je uslov za tako nešto. Imate Italiju, Austriju, Švajcarsku, povećavaju se troškovi tamo, a ljudima je ovo jedan od uslova za povratak, put - kazao je predsednik i naglasio:

- Mnogo je važno da podignemo istok Srbije, on je demografski najprazniji, a predivan je.

foto: Printscreen/TV Pink

- Suština je u tome da mi imamo manji odliv stanovništva. U odnosu na Bugarsku, koja formalno ne bi trebala da ima manji broj stanovnika, vidite da su kod njih migrantna kretanja veća - rekao je predsednik Vučić.

- Pitanje je novca, ne smete da ugrozite plan. Sve je teže naći finansiranje, zbog toga se oslanjamo sve više na budžet svoj. Da radimo mi to, krvotok Srbije i cela zemlja će izgledati drugačije.

Predsednik Vučić je porazgovarao sa kineskim radnicima, koji rade na izgradnji ove saobraćajnice i poželeo im srećan rad.

O saobraćajnici

Na prvoj deonici brze saobraćajnice uveliko se izvode radovi i na izgradnji novog mosta preko Velike Morave.

Most se nalazi na osmom kilometru prve deonice, a radove zajedno sa Vučićem obilaze i ministar građevinarstva, sabraćaja i infastrukture Goran Vesić, ambasadorka Kine u Srbiji Čen Bo i direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić, kao i predstavnici lokalnih samouprava.

Brza saobraćajnica od Požarevca, preko Velikog Gradišta, do opštine Golubac duga je skoro 68 kilometara, a predviđena je izgradnja ukupno 52 mosta i nadvožnjaka, pet petlji i 16 kružnih raskrsnica.

Brza saobraćajnica projektovana je za brzinu od 100 kilometara na sat. Planirana je izgradnja tri deonice, koje će imati po dve saobraćajne trake u oba smera, širine po 3,5 metara.

foto: Printscreen/TV Pink

Tzv. Dunavski koridor će se u rad puštati sukcesivno.

Izvođac radova je kineska kompanija Šandong haj spid grupom, dok su podizvođači srpske firme.

Projekat je vredan 337 miliona evra. Na trasi je angažovano 370 radnika i 190 transportnih sredstava i jedinica mehaizacije.

Radovi su počeli u novembru 2021. godine kod petlje Požarevac.

Brza saobraćajnica će spojiti Požarevac, Golubac i Veliko Gradište sa Koridorom 10.

Kada projekat bude gotov, od Beograda do Velikog Gradišta će moći da se stigne za manje od sat vremena, a do Golupca za 70 do 75 minuta.

