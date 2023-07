NESTALI SA JAVNE SCENE: Šta danas rade političari koji su nekada vodili Srbiju

Mnogima je i dalje sveža u sećanju burna politička prošlost Srbije. U poslednjih dvadesetak godina promenilo se više od deset sastava Vlade, i kroz njih prošlo više desetina ministara. neki su ostavili veći trag na sceni, neki manji. Štaviše, neki od njih su i dalje vrlo aktivni na političkoj sceni, dok su se neki povukli iz politike i bave se nečim drugim. Evo gde su neki od njih.

Kori Udovički

foto: Zorana Jevtić

Rođena 4. decembra 1961. godine u La Pazu, Bolivija. Njen otac, Lazar Udovički, bio je istaknuti jugoslovenski diplomata.

2002. godine je postala Ministarka za rudarstvo i energetiku, a naredne godine je postala guvernerka Narodne banke Srbije. Međutim, već 2004. godine ta odluka je opozvana i ona je morala da se povuče sa guvernerskog mesta. 2014. godine se vratila u Vladu Srbije gde je preuzela Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Na toj poziciji je ostala do 2016. godine.

Danas rukovodi Centrom za visoke ekonomske studije u Beogradu (CEVES) koji je i osnovala još 2004. godine.

Radovan Jelašić

foto: Dado Đilas

Nakon povlačenja Kori Udovički sa mesta Guvernera Narodne Banke, nju je zamenio ekonomista Radovan Jelašić.

Rođen je 19. februara 1968. godine u Baji, Mađarska. Osnovne studije je završio na Ekononskom fakultetu u Beogradu, a magistarski je dobio na Univerzitetu Ilinoj u Čikagu.

2000. godine je izabran za viceguvernera Narodne banke Srbije, a tu poziciju je držao do 2003. godine. 2004. godine postaje guverner.

Njega je na mestu guvernera zadesila globalna ekonomska kriza, koji je bio jedan od najtežih finansijskih perioda za ceo svet, pa tako i za Srbiju.

Na mestu guvernera ostaje do 2010. godine, a danas živi u Budimpešti gde radi kao direktor mađarskog ogranka Erste banke.

Oliver Dulić

Rođen 21. januara 1975. godine u Beogradu. Veći deo mladosti je proveo u Subotici, a 1999. godine je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Aktivno se bavio i sportom, tačnije vaterpolom.

Godinama je bio aktivni član Demokratske stranke i poslanik u Narodnoj Skupštini, a 2006. godine postaje član predsedništva DS-a. Naredne godine postaje predsednik Narodne Skupštine, do 2008. godine, kada je imenaovan za ministra za životnu sredinu i prostorno planiranje. 2012. godine ponovo postaje poslanik u Narodnoj Skupštini, ali zbog nesuglasica unutar stranke, on se dobrovoljno povlači sa tog mesta.

Njegova karijera je u poslednjih nekoliko godina bila u žiži javnosti zbog optužbi da je zloupotrebio ministarsku poziciju, što je Dulić odlučno negirao. 2017. godine je proglašen krivim, ali nakon što je ta presuda ukinuta, pokrenut je novi proces i 2021. godine je oslobođen svih optužbi.

Mirko Cvetković

foto: Kurir Štampano

Rođen 16. avgusta 1950. godine u Zaječaru, a diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Od 2001. godine vršio je funkciju zamenika ministra u Ministarstvu za privredu i privatizaciju, a obavljao je funkciju ministra finansija u Vladi Srbije tokom 2007. i 2008. godine, kada je imenovan za predsednika Vlade Srbije.

Kada mu je 2012. godine istekao mandat, on se tada povukao iz politike.

Danas radi kao savetnik Svetske Banke, te je učestvovao na projektima u Belorusiji, Turkmenistanu, Uzbekistanu i Mozambiku. Takođe je član Savetodavnog odbora, IMAN fondacije, NG International centra i Podgoričkog kluba.

Tomica Milosavljević

foto: KURIR

Rođen 24. decembra 1955. godine u Kruševcu, a doktorirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Godine 2002. postao je ministar zdravlja gde počinje turbulentan devetogodišnji period. Dva puta je podnosio ostavku i vraćao se na mesto ministra, da bi 2011. godine nakon brojnih kontroverzi odlučio da zauvek napusti politiku.

Danas radi kao gastroenterohepatolog u privatnoj klinici Euromedik.

Zoran Lončar

Rođen je 1965. godine u Novom Sadu, a tamo je i diplomirao na Pravnom fakultetu. Magistrirao je u Beogradu, a doktorsku disertaciju je odbranio ponovo u Novom Sadu.

Postaje ministar za za državnu upravu i lokalnu samoupravu u Vladi Republike Srbije 2004. godine i na tom mestu ostaje do 2007. godine. Nakon toga je bio ministar prosvete, do 2008. godine. Bio je član nekoliko Republičkih izbornih komisija.

Danas je član Komisije za polaganje pravosudnog ispita Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu, propise i prava nacionalnih manjina - zajednica AP Vojvodine za nastavni predmet Upravno pravo, od 2015. godine.

Od 2016. godine je i predsednik Komisije za žalbe Grada Novog Sada, a od 2018. godine je član Programskog saveta Nacionalne akademije za javnu upravu.

Takođe je i predavač na Pravosudnoj akademiji Ministarstva pravde iz oblasti upravnog prava, od 2019. godine.

Verica Kalanović

Rođena 19. jula 1954. godine u Trsteniku. Magistrirala je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu.

Za ministarku za Nacionalni investicioni plan imenovana je 2008. godine, a 2011. godine je podnela ostavku. Naredne godine je preuzela ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, do 2013. godine.

Od 2014. godine je direktorka preduzeća Slobodna zona Beograd koje je u sklopu Luke Beograd.

Mlađan Dinkić

foto: Zorana Jevtić

Rođen 20. decembra 1964. godine u Beogradu. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Postao je guverner Narodne banke Srbije 2000. godine, gde ostaje do 2003. godine, a 2004. godine postaje ministar finansija, do 2006. godine.

Potom, 2007. postaje ministar ekonomije, a 2008. uz tu odgovornost postaje i potpredsednik Vlade. Na toj poziciji ostaje do 2011. godine.

Poslednju ministarsku odgovornost imao je od 2012. do 2013. godine kada je obavljao dužnosti ministra finansija i privrede.

Danas je većinski vlasnik dve konsultantske firme; "MD Solution" i "MD2 Digital".

Aleksandar Vlahović

Rođen 2. februara 1963. godine, a diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Bio je član Vlade Zorana Đinđića, do 2001. do 2004. godine, a nakon toga je obavljao funkciju poslanika u Narodnoj Skupštini gde ostaje do 2012. godine.

Od 2011. godine je predsednik Saveza ekonomista Srbije, kao i predsednik i vlasnik investiciono-konsultantskog preduzeća AV Holding i revizorske kuće UHZ Revizije.

Takođe je i član Upravnog odbora Erste banke u Srbiji, a između mnogih poslovnih aktivnosti kojima se danas bavi on je i specijalni savetnik Izvršnog odbora Wiener Städtische osiguranja u Srbiji.

