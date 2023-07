PREKO VULINA TERAJU SRBIJU DA UVEDE SANKCIJE RUSIJI? Šta je moguća pozadina američkog kažnjavanja direktora BIA

Sankcije koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo direktoru Bezbednosno-informativne agencije Aleksandru Vulinu u Srbiji se tumače kao još jedna opomena državi, a ne kazna za Vulina lično. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je pre dva dana da je Vašington sankcije uveo direktoru BIA ne zbog kriminala, već zbog njegovih veza s Rusijom, što smatraju i sagovornici Kurira. Oni navode da osnovni razlozi za kažnjavanje direktora BIA leže u činjenici da Srbija nije uvela sankcija protiv Moskve, što se našoj zemlji u svakoj prilici zamera, ali i u nastojanju da se Srbiji oteža sveukupna pozicija na međunarodnoj sceni, posebno ona koju pokazuje u rešavanju kosovskog problema.

Besmislene tvrdnje

Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije kaže za Kurir da je potez SAD još jedan pokušaj sa zapada da se Srbija dodatno pritisne.

- Na Srbiju se vrši pritisak u kontinuitetu i po raznim osnovama. Nisu samo sankcije Rusiji tema, već generalno pozicija Srbije. Postoji očigledna tendencija međunarodne javnosti da se naša pozicija promeni u odnosu na Prištinu. Postoje i te primedbe da je Vulin bliži i prijemčiviji ruskoj strani, ali on je pre svega Srbin, tako se ponašao i tako je delovao. On je u svom radu pokazao čvrst i odlučan stav da se pozicionira Srbija, a ne Rusija, da se štite srpski, a ne ruski interesi. Njemu pripisivati prorusko delovanje na ovoj poziciji je besmisleno. Jedini rezonski stav u odnosu na ovo što se dešava jeste to da je ovo način da se Srbija dalje pritiska i da se traže slabe tačke, da se pokuša da se kriminalizuje naše društvo i oteža pozicija državnog rukovodstva. Sve ostalo je pitanje tehnike i onoga šta će izaći u prvi plan - smatra Miletić.

Hil: Ništa protiv Srbije

S druge strane, ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil izjavio je da Amerika ne želi da ima bilo kakve poslove sa šefom BIA, ali da sankcije uvedene Vulinu kao pojedincu ne znače lošije odnose sa Srbijom.

- SAD su pažljivo proučile Aleksandra Vulina i njegove aktivnosti i zaključile da on nije neko koga želimo u Americi. Na taj način su sankcije način da se SAD zaštite - objasnio je on.

Hil misli da je, kako je rekao, Srbija na dobrom putu, da su odnosi SAD i Srbije dobri i da postaju sve bolji.

- SAD žele da pomognu Srbiji koja jasno pokazuje da želi da bude deo zapadnih institucija. Mi ćemo joj pomoći u onoj meri u kojoj Beograd to bude želeo - poručio je Hil.

Saopštenje Ministarstva finansija SAD Na teretu narkotici i zloupotrebe Aleksandar Vulin je stavljen na listu osoba koje su pod sankcijama američke administracije zbog, kako se navodi u saopštenju Ministarstva finansija SAD, "umešanosti u transnacionalni organizovani kriminal, ilegalne operacije u vezi sa narkoticima i zloupotrebu javne funkcije". Pored toga, američke vlasti tvrde da je Vulin "zloupotrebom javne funkcije" pomagao trgovcu oružjem Slobodanu Tešiću da se njegove "ilegalne pošiljke oružja slobodno kreću preko granica Srbije", a Rusiji obezbeđivao "platformu za dalji, zlonamerni uticaj u regionu".

