NARODNI POSLANIK UGLJEŠA GRGUR: Smeta im Vulin jer ne radi tuđe, već za interese Srbije

-Kao narodni poslanik pružam apsolutnu podršku direktoru Bezbednosno-informativne agencije Aleksandru Vulinu. Znam da se radi o časnom i poštenom čoveku koji je veliki patriota - kaže za Kurir Uglješa Grgur, narodni poslanik u Skupštini Srbije i zamenik predsednika Naše Drine, reagujući na uvođenje sankcija SAD Vulinu:

-Pre svih, pre nego što je bilo ko o tome govorio u Srbiji javno sam rekao da Vulin treba da bude na čelu BIA i da se plašim za bezbednost predsednika države ako neko drugi dode na to mesto. Vulin je čestit čovek i dokazanih rodoljubivih gena sa Manjače utkatih u svaku poru svete srpke reči sloboda. Zato i smeta jer za njega sloboda nema cenu, zato jer nikada nije niti će raditi za bilo čije tuđe već isključivo za srpske interese. Možda nekima nije poznato, Vulini su rodili velikog Petra Kočića-njegova majka Mara je od Vulina. Nikad Vulini nisu dali izdajnike niti će i to nekome očigledno smeta.

Zaustavio opasnu bandu

-Ništa nije slučajno. Dok se u Srbiji od strane nekih traži smena direktora BIA imamo situaciju da se Vulinu uvode sankcije. To nije i nikako ne može biti slučajno, ja bih to nazvao koordinisanom akcijom domačih mrzitelja svega što je srpsko i inostranih interesa. Kakva uigrana "akcija" i kakvo uzaludno nadanje. Srpski narod zna da je Aleksandar Vulin čestit čovek i da nikada ne bi učestvovao u onome za šta ga optužuju - kaže Grgur i dodaje:

-Zna se da je Vulin stao za vrat najmonstruoznijoj bandi u Evropi i poslao iza rešetaka koljaca Veljka Belivuka. Time je spasao ne samo Srbiju već i zemlje regiona, ali i Evrope. Da se nisu zaustavili nastavili bi da seju smrt i zavijaju u crno nedužne ljude. Pitam se kome i zašto smeta covek koji je zaustavio pomanhitalu koljačku bandu?

Da svako gleda svoje dvorište

-Kako su krenuli još malo ce Vulina da optuže da je kriv zaratove na Bliskom istoku, Koreji i Vijetnamu. Da je kriv za to što je avion predsednika Pakistana Zia ul Haka C-130 Herkul pogoden niskofrekvencijskim električnim signalom ili da je on izmislio opijum. Svašta ljudima može da padne na pamet. Neka svako gleda svoje dvorište jer živimo u kompleksnoj današnjici kada svako ima i više nego nagomilanih sopstvenih problema da bi se bavio drugima. Apsolutno i bezrezervno pružam podršku du Vulinu. Cela Srbija zna da je on sve suprotno od onoga za šta se optužuje -zaključuje Uglješa Grgur.

Kurir.rs