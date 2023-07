POTRESI SE NE ZAUSTAVLJAJU UNUTAR NARODNE STRANKE: Oglasila se i potpredsednica Sanda Rašković Ivić!

U sklopu Narodne stranke, dogodile su se promene. Dosadašnji predsednik Izvršnog odbora, Miroslav Aleksić, je smenjen sa te pozicije, zajedno sa još dva člana predsedništva.

Potpredsednica NS, Sanda Rašković Ivić, dala je svoj sud o promenama unutar te stranke. Prema njoj, došlo je do sukoba interesa.

- Jasno je da on želi da se kandiduje za predsednika NS. Potpuno bi bilo moralno s njegove strane, s obzirom na to da se već kandiduje preko medija i kandiduju ga drugi i kao takav se ponaša, da je on rekao da ne može da bude predsednik Izvršnog odbora, jer je predsednik IO taj koji kontroliše izborni proces - rekla je Ivić za Novu.rs.

Ona tvrdi da je Vuk Jeremić bio spreman da mu ponudi mesto potpredsednika.

Kurir.rs/Nova.rs