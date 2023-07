NUDILI SU NAM "BAJRAKTARE", MI SMO IH ODBILI, UZEĆEMO NEŠTO BOLJE: Ministar odbrane Miloš Vučević naglašava snagu srpskih snaga!

Turska je nedavno tzv. oružanim snagama privremenih prištinskih institucija dostavila pet bespilotnih letelica klase "Bajraktar". To otežava pokušaje deeskalacije na severu KiM.

- NATO je važan faktor koji je ključan po pitanju bezbednosti za sve građane KiM. Predsednik Vučić je tražio i zakazan je susret sa Stoltenbergom, s kojim predsednik do sada imao 14 susreta. To je prilika da se čuje srpski ugao gledanja. Kurti ne odustaje, on pronalazi samo nove tehnologije i metodologije kako da bude uspešniji. Nama je državni interes da imamo što bolje odnose sa NATO paktom, mi smo neutralna zemlja. To je dobra prilika da iznesemo zabrinutost zbog naoružavanja Albanaca na KiM. KFOR ne sme da dozvoli ekskalaciju koju smo videli nedeljama unazad. Dovoljno pokazuje Kutrijeva poseta britanskom parlamentu i lobistima nezavisnosti Kosova, onda vidite koliko je složena situacija za Srbiju. Srbija je donela odluku da proceni oko zakazivanja Saveta bezbednosti UN, da li imamo podršku da se zakaže sednica kako bismo koliko toliko vratili polje na razgovore. Mi moramo da razgovaramo sa svima, pa i sa onima koji ne misle kao mi. Kada je Kurti 100 posto kriv, oni pozivaju obe strane na uzdržanost. Šta treba da radimo? Da se svi predamo, da se svi upucamo? To mi sve zvuči kao 1995. godina, to su nam govorili za Knin i Bosnu, od Dejtona do sada - izjavio je ministar odbrane, Miloš Vučević, u gostovanju na televiziji Pink.

foto: Profimedia / Yulii Zozulia

Vučević smatra da prištinska policija nema šta da traži na severu KiM.

- Moralo bi da ih ne bude tamo, bez odobrenja srpskih gradonačelnika, kojih trenutno nema. To zvuči kao smanjiću 25 posto 100 posto kriminala. A šta je sa ovim 75 posto, oni ostaju da se bore protiv kriminala? Njihova baza je nastala na nasilju i kršenju zakona. Oni imaju u svom fundamentu da im je takav vid normalan.Užasno je teška situacija za Srbiju, ali to nije poziv na predaju, već razumevanje pozicije i pronalaženje metodologije zaštite narodnih interese. E, to je politika. A to što bi neko očekivao da Aleksandar Vučić pokaže sve naše karte, to ne rade ozbiljne države. To je političko nadmudrivanje. Ko to ne shvata, taj ne razume politiku. Njihova ideja je stvaranje Velike Albanije - dodao je.

Ministar tvrdi da je Turska i Srbiji nudila "Bajraktare", ali da je predsednik Vučić to odbio.

- Turska im je isporučila ozbiljne sisteme. Vojska Srbije je daleko jača od onoga što onu zovu kosovske jedinice, to nije neko junačenje, nego analiza. Veći su bezbednosni rizici sada. Oni dobijaju i dalje određeno napružanje i sve to menja odnos snaga na terenu. Oni se pripremaju i da rade na danjem jačanju svoje buduće vojske. Njihovi oficiri idu na usavršavanje u zemlje NATO pakta. Jedno odeljenje je pozvano da bude deo misije Ujedinjenog kraljevstva na Foklandska ostrva. Sa njima se stalno prave partnerski odnosi. To vam je kao nejaki i slab čovek u kafani koji ima iza sebe deset najsnažnijih ljudi i onda provocira i izaziva mirne goste. Razgovarali smo s turskim ambasadorom, državni interes je da imamo što bolje odnose sa Turskom, ona je snažan igrač. Ona je geopolitički igrač. Njen uticaj na Balkanu ne sme da se zanemari. Poslušajte samo kako Erdogan govori o obeležavanju godišnjice Srebrenice. To je opasnije od ovih tehnologija. Bezbednosne snage Kosova do sada zmaja na kanapu nisu mogli da puštaju, a sada dižu neke besposadne letelice. Snage rezerve su rasporedili u kontigent plus 700 vojnika, oficira. Trenutno su najbrojniji kontigent. Ponudili su nama "Bajraktare", predsednik je odbio. Mi ćemo uzeti nešto drugo, bolje. Oni nemaju pare da to kupe, to je donacija. Sve albanske političke stranke imaju isti cilj, samo je pitanje provođenja ili dolaženja do tog cilja. A to je da Kosovo bude potpuno nezavisno i da se ide na ujedinjenje s Albanijom. Kurti je transparentan, radikalan - kazao je Vučević.

Zabrana izvoza oružja uvedena zbog bezbednosnih rizika i snadbevanja Vojske Srbije.

- Na sastanku s predsednikom dogovorili smo da on inicira, a Vlada usvoji, da se stavi moratorijum 30 dana na izvoz i da prioritetno budu snabdevene jedinice Vojske Srbije. Tu je Ministarstvo odbrane dobilo veliku funkciju. Imamo pripremljene odgovore - kaže ministar.

Prokomentarisao je i sankcije koje su SAD uvele Aleksandru Vulinu.

foto: MUP Srbije

- Amerikanci su najavili da je 16 lica iz Bosne i regiona pod proverom da li će biti pod sankcijama SAD, tako da oni pripremaju novi paket sankcija. To jeste problem za Srbiju, to je poruka predsedniku i Srbiji. Sad imamo priliku da vidimo šta je demokratija, da li imate pravo na svoje mišljenje, ljudska prava i slobode. Mi dolazimo na polje da neko kaže nešto, da se trećoj strani ne svidi, uzima se gumica i vi ste odmah izbrisani, više ne postojite. Mi živimo u takvom vremenu gde se oni nemilosrdno tuku i ne dozvoljava se pravo na mišljenje malim državama - primećuje.

Vučević se osvrnuo i na neke informacije da bi Kurti mogao da pravi stranku u Beogradu, sa srpskim političarima.

- Ima Kurti par tih Srba, po imenu i prezimenu, ali to su prodane duše. Uvek je bilo Juda iskariotskih, to je od biblijskih vremena pa do danas. Više me zabrinjava kada neko iz Beograda kaže da su kriminalci na KiM. Ovi bi da sruše državu iznutra, a ovi drugi da očiste KiM. Sad će reći da je Vučić kriv za to - zaključio je.

Kurir.rs/Pink