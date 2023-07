PREMIJERKA ANA BRNABIĆ ŽESTOKO UDARILA PO OPOZICIJI: Zna se ko vas je finansirao, a niste bili vlast?

Premijerka Srbije, Ana Brnabić, na današnjoj sednici Narodne Skupštine kritikovala je postupke i izjave opozicije.

- U danu kada razgovaramo o finansijskoj podršci porodicama sa decom, majkama sa decom do 16 godina starosti, o značajnim bespovratnoj pomoći za naše poljoprivrednike od 280 miliona evra, sredstvima za nove puteve, zdravstvo i mnogim drugim bitnim stvarima, opozicija se javlja i priča o 33 godine višestranačja u Srbiji. Toliko o tome, toliko o tome koliko je suština važna, koliko je važno ono što predlaže Vlada, a šta biste vi predložili bolje . rekla je premijerka, prenose Novosti.

Odgovorila je i poslaniku "Dveri", Bošku Obradoviću, koji je tokom svog izlaganja rekao da je sadašnja vlast korumpirana.

- Pričate o dva kartela i korumpiranom političkom sistemu, sadašnje i bivše vlasti. Samo da podsetim – bivša vlast ste vi. Ne postoji politički pokret ili stranka koja se finansira direktno iz budžeta, kao što ste se vi finansirali iz budžeta EPS-a, iz sistema Kolubare, dakle od novca svih građana Srbije. Dakle, to je dokaz da ste bili deo vlasti. I vi niste samo bivša vlast, već ste ostali partneri sa njima. Dokaz za to je čuveni Savez za Srbiju. I nije samo Savez za Srbiju. Sporazum sa narodom, setimo se toga? Potpisnici i vi, i proevropske stranke, a nigde ni jedne jedine reči o Kosovu i Metohiji. U tom sporazumu ni slovom nije spomenuta pronatalitetna politika, veći broj dece. Dakle, još jednom, kada pričate o bivšoj vlsti – vi ste bivša vlast. Kada pričate danas da je bivša vlast korumpirana, pa vi ste sa njima bili u Savezu za Srbiju i zajedno ste potpisali sporazum između vas, njih i naroda. Eto to su vaši principi - dodala je Brnabić.

Dodala je i to da su "Dveri" finansirane iz budžeta Republike Srbije tokom prethodne vlasti.

- Neverovatno je potcenjivanje građana Srbije. Vi zaista mislite da bilo ko u Srbiji može da misli da se vaš pokret finanisirao iz budžeta čak tri ministarstva u vreme bivše vlasti a da niste bili deo vlasti? Šta ste bili, opozicija? Molim vas... Vi koji ste fizički napali predsednicu narodne skupštine, kolege poslanike, uvek ste uz vaše partnere iz bivše vlasti, čiji ste bili deo. Uvek ih u svemu podržavate, u svim savezima, sporazumima, protestima... I vi koji ste toliko protiv njih, uvek ste uz njih? To je takvo nipodaštavanje inteligencije građana Srbije, da je to nečuveno - zaključila je Ana Brnabić.

Kurir.rs/Novosti