PREDSEDNIK SRBIJE I STOLTENBERG SE OBRATILI IZ BRISELA, VUČIĆ: Prema rezoluciji 1244, NATO je odgovoran za bezbednost na KiM

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u 19 časova se obratio javnosti, zajedno sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom, uoči sastanka.

Predsednik Vučić i generalni sekretar Jens Stoltenberg obratili su se javnosti na konferenciji za medije.

Na samom početku konferencije predsednik Vučić istakao je da je zabrinut zbog razvoja situacije na severu KiM. Takođe, on je naglasio da je ova poseta Briselu veoma značajna više sa bebednosnog nego političkog aspekta.

- Prema rezoluciji 1244, NATO je odgovoran za bezbednost na Kosovu i Metohiji i zamolio sam da Kfor obezbedi bezbednost Srba - rekao je Vučić.

foto: Printscreen RTS

Predsednik Vučić rekao je da je veoma ushićen kada može da dođe u Brisel i dodao da je zahvalan što je Stoltenberg ponovo čuo srpsku stranu. Takođe, predsednik Srbije poručio je da je sve ono što se desilo na Kosovu i Metohiji prouzrokovano neodgovornim pristupom tzv. prištinskih vlasti.

- Veoma sam zabrinut zbog celokupne situacije na KiM. Ne želimo da igramo igre krivca, ovo postaje sve opasnije svakog dana. Pomenuli ste situaciju na severu Kosova i Metohije, ali mi to vidimo drugačije. Sve što se dogodilo je zbog lošeg pristupa Prištine jer su oni hteli da isključe Srbe iz vlasti. U isto vreme oni na različite načine hapse srpske građane i ne samo da ih maltretiraju, što veoma zabrinjava našu stranu, već ih hapse bez obzira na to gde žive. Do sada smo imali profesionalni odnos sa snagama KFOR-a i NATO-a i nadam se da ćemo tako i nastaviti i da će vaša misija biti ostvarena u skladu sa Rezolucijom 1244 - rekao je predsednik Vučić u kratkom uključenju u Dnevnik televizije Pink.

foto: Printscreen RTS

Jens Stoltenberg je naglasio da je važno da se tenzije smanje i da poziva "obe strane" da se uzdrže od nasilja i tvrdi da je Srbija dugotrajni NATO partner.

- Radujem se našem sastanku i još jednom pozdravljam predsednika Srbije - kazao je on.

>Stoltenberg je istakao i da je jedini put napred kroz dijalog.

- NATO je povećao broj trupa za 500 nakon incidenata na severu KiM. Nedavno je napadnut Kfor, povređeno je više pripadnika, što je neprihvatljivo.

- Verujemo da je jedini put napred kroz dijalog. Srbija je već dugo partner NATO, i konstruktivan partner - rekao je Stoltenberg.

foto: Printscreen RTS

"Priština ne želi da uradi ništa na deeskalaciji sukoba"

Predsednik Vučić je istakao da Priština ne želi da uradi bilo šta na deeskalaciji sukoba.

"Razgovarao sam sa specijalnim izaslanikom za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Nisam optimista, nema ni razloga", rekao je Vučić medijima posle susreta sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom.

"Kao što sam i rekao, Priština ne želi na ozbiljan način da učini bilo šta po pitanju deeskalacije", rekao je predsednik, preneo je Pink.

Predsednik Vučić dodao je da to za nas postaje bezbednosni, a ne politički problem i zato je važno da razgovaramo sa generalnim sekretarom NATO, kao i da nema sumnje da je situacija sve napetija i teža.

Podsetimo, predsednik Srbije sastao se sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom.

– Sa Miroslavom Lajčakom sam razgovarao o poslednjoj rundi tehničkih razgovora Beograda i Prištine i načinima za smirivanje napetosti na terenu. Srbija nastavlja da insistira na konkretnim koracima u cilju zaštite života Srba na Kosovu i Metohiji, kao i na primeni do sada postignutih sporazuma - kazao je Vučić.

Kurir.rs