"PREŠLI SU GRANICU! MEĐUNARODNA ZAJEDNICA TO NE MOŽE DA TOLERIŠE" Ivica Dačić za Kurir TV: Stoltenberg razume situaciju (VIDEO)

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić prokomentarisao je u emisiji Puls Srbije jučerašnji sastanak srpskog rukovodstva sa međunarodnim zvaničnicima u Briselu.

Ocenio je da uloga KFOR-a nije nimalo laka, ali da on ipak ne izvršava svoja ovlašćenje i dužnosti.

- Uloga KFOR-a nije laka, ali opet KFOR ne bi trebalo da ima nikakve političke dileme oko toga šta će preuzimati. To znači da bi morali da imaju neutralan stav. To što je bilateralno neka zemlja priznala Kosovo to ne znači da je to stav celokupne međunarodne zajednice. Često KFOR toleriše dolazak specijalnih jedinica na sever što ne bi smeli da dopuste. Vidite koliko se buka digla što su Srbi izašli na mirne proteste. Kako Srbi sada nemaju pravo na protest? Kad su Albanci demonstrirali protiv Jugoslavije i Srbije to je bila borba za slobodu. Znači samo Srbi nemaju osnovna ljudska prava - konstatovao je Dačić.

Osvrnuo se i na bojkot izbora na Kosovu od strane srpskog stanovništva.

- Svi su skočili na to što Srbi bojkotukju izbore koje Kurti organizuje. A osnovni razlog je to što posle 10 godina ne žele da formiraju zajednicu srpskih opština. To je taj neki modus postojanja. Stalno izmišljaju neke teme, a mi možda nismo svesni šta će sledeće da izmisle da bi odvratili pažnji od problema. Pored svih simpatija koje imaju od dela međunarodne zajednice, mislim da su ipak prešli neku granicu koju oni mogu da tolerišu. Imate dosta zvaničnika koji imaju negativan stav prema Kurtiju, a sad da li će to preći u neke konkretne akcije prema njemu ostaje da se vidi.

Izneo je pozitivan utisak o stavu generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga:

- Vi znate da je njegov otac kod nas radio i da je proglašen za počasnog građanina Beograda. Uvek kada vas vidi kaže "Dobar dan" na srpskom. On ima razumevanja za ovu situaciju i zna da je razgovor predsednika Vučića bio značajan.

