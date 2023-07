BORELJ I LAJČAK TRAŽE OD SRBIJE ONO ŠTO SAMI NISU U STANJU DA ISPUNE! Čedomir Jovanović: Sa Kurtijem se ništa ne postiže silom

Foto: Beta Milos Miskov, Jean-François Badias / Pool via AP, Kurir TV

Da li je moguća deeskalacija na Kosovu i Metohiji i ako je moguća u kojim pravcima bi mogla da se razvija ? Da li su Vašington i Brisel, odnosno Euleks, shvatili da moraju da se preispitaju mere hapšenja Srba koje nemaju uporište u krivičnom pravu i da mora Zajednica srpskih opština da se stavi na dnevni red?

Na ovu temu u emisiji Puls Srbije govori Čedomir Jovanović, lider LDP-a.

- Sve što se na Kosovu dešava posledica je toga da problem nije rešen i da je odgovornost na nama koji tamo živimo, a tu mislim i na Srbe i Albance. Neophodno je da jedni druge razumemo. Mislim da je veća odgovornost na Prištini jer je ona u mogućnosti aktivnije da deluje nego što je slučaj sa Srbima na Kosovu i Metohiji, ali ni mi nismo oslobođen od odgovornosti jer se uvek od Beograda tražilo da sudeluje u tim pregovorima - rekao je Jovanović i dodao:

- Svako je imao neku svoju srpsku listu i optuživati Vučića za saradnju sa srpskom listom je kratka pamet. Od 2001. godine međunarodna zajednica je uvek insistirala da vodi dijalog sa Beogradom, a ne sa Srbima koji dole žive. Manevarski prostor nam je sužen.

Istakao je da treba raditi na poboljšanju odnosa između Srba i Albanaca:

- Moj stav se svodi na moje opredeljenje da mi jedni s drugima treba da sednemo da razgovamo i ne mislim da to mogu da urade Lajčak i Borelj. Ne mislim du zlonamerni, ali zamislite Slovaka I Španca koji traže od Srba da urade ono što oni sami nisu spremni da urade. Pre nego što ovde u Beogradu iščupaju priznanje Kosova neka to pokušaju da urade u Bratislavi i Madrdu, pa ćete videti kako će proći.

Strategiju međunarodne zajednice prema Kurtiju ocenio je kao pogrešnu:

- Koja je mera za Prištinu teža, ona koja je izrečena Vulinu ili ona koja je izrečena Kurtiju? Što se tiče Kurtija to je pogrešna strategija. To mi liči na alibi politiku. Silom sa tim čovekom nećete ništa postići nego ga treba prihvatiti kao ravnopravnog sagovornika. Jedan dan ih priznate kršeći sve norme međunarodnog prava, a onda kažete to je crna rupa u Evropi držite ih pod viznim režimom. I Albanci plaćaju cenu kao i Srbi.

