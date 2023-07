NEPRIJATNE SCENE NA GRANICI SA HRVATSKOM: Milićević: Ne daju nam da unesemo 300 ćiriličnih bukvara, prete kaznom od 1.000 evra!

Ministar bez portfelja Đorđe Milićević poručio je da je ćirilične bukvare za srpsku decu koja žive u Hrvatskoj neobično teško uneti na teritoriju te države.

- Na granici nam nije omogućeno da unesemo 300 bukvara i to pod pretnjom da ćemo platiti kaznu od 1.000 evra. Mi poštujemo zakone drugih država, ali meni to liči kao carina na ćirilicu. Sve može, ali ne može ćirilica, ne možete dostaviti bukvare u Hrvatsku. Mnogo knjiga mesecima unazad čekaju da bi bile dostavljene našim sunarodnicima tamo. I to je za mene neverovatno, još jedna vrsta pritiska. Mi ćemo dostaviti bukvare, makar platili kaznu za svaki taj bukvar, ali mališani će do početka školska godine dobiti svih tristotine bukvara - izjavio je Milićević na RTS.

