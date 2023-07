PROVOKACIJA! DAČIĆ ZA KURIR O ŠOK POTEZU HRVATA KOJI ZABRANJUJU BUKVAR: Očekujem objašnjenje od hrvatskih vlasti za ovaj incident!

Susedna Hrvatska ponovo je načinila potez koji se, u najmanju ruku, može nazvati sramnim - njihovi carinici sprečili su da srpska deca u toj zemlji dobiju bukvare na ćirilici! To je juče obelodanio ministar bez portfelja zadužen za saradnju s dijasporom Đorđe Milićević.

foto: Printscreen/RTS

On je kazao da postoje određene poteškoće pri prenošenju bukvara na ćirilici iz Srbije u Hrvatsku, tačnije hrvatska granična policija je pretila kaznama do 1.000 evra za prenošenje ćiriličnih bukvara koji su namenjeni srpskoj deci koja žive u Hrvatskoj. Milićević to smatra neprihvatljivim, a sagovornici Kurira ocenjuju da je reč o još jednoj provokaciji, i to uoči godišnjice akcije "Oluja", u kojoj je proterano čak oko 250.000 Srba.

Neverovatno

- Naša delegacija je boravila je u Hrvatskoj kako bi sa našim sunarodnicima prisustvovala jednoj važnoj manifestaciji. Želja nam je bila da uputimo 300 bukvara mališanima, jer postoji velika zainteresovanost i u Hrvatskoj. Na granici smo onemogućeni da to uradimo pod pretnjom da ćemo platiti kaznu od 1.000 evra, da je važno da u Šibeniku bude ocarinjen svaki bukvar. Nema nikakvih problema, poštujemo zakon Hrvatske, ali to meni liči na carinu na ćirilicu! Sve može, ali ne možete da dostavite ćirilicu, ne možete dostaviti bukvare! - rekao je Milićević i dodao:

- Razgovarali smo sa našim sunarodnicima i mnogo je knjiga koje mesecima čekaju da bi im bile dostavljene. To je za mene prosto neverovatno, još jedna vrsta pritiska! Ministar je poručio da će bukvari po svaku cenu biti dostavljeni.

foto: Hercegovina.info

- Mi ćemo dostaviti bukvare, makar platili i tu kaznu! Makar mi iz ministarstva lično platili, ne pričam o budžetu Srbije, jer je to naša inicijativa - zaključio je.

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić oštro je za Kurir reagovao na ovakav potez suseda.

- Očekujem objašnjenje od hrvatskih vlasti za ovaj incident, ali pre svega tražim od njih da se ovakve i slične stvari nikad ne ponove! Ne postoji nijedan razlog da na granici zaustavljaju knjige iz kojih deca uče prva slova. Ne znam da li je razlog to što su na ćirilici ili ne, ali znam da je Hrvatska dužna da obezbedi ravnopravnu upotrebu ćirilice onde gde žive Srbi i znam da do danas to nije obezbedila, nego se i dalje ponavljaju incidenti sa razbijanjem ćiriličnih tabli na javnim ustanovama ili se sprečava slanje ćiriličnih udžbenika, kao u ovom slučaju. To mora da prestane. Kao što mora da prestane i maltretiranje na granici pojedinih naših državljana koji su u vreme "Oluje" izbegli u Srbiju - rekao je.

Tajni spiskovi

Dačić se prisetio i slučaja koji mu se lično desio dok je putovao kroz Hrvatsku.

- Nedavno su, dok sam službeno putovao u Republiku Srpsku, zadržali i proveravali jednog muškarca iz moje pratnje, koji je kao mali izbegao sa svojim roditeljima. Da li to u Hrvatskoj i dalje postoje neki tajni spiskovi naših državljana koje bez ikakvog razloga maltretiraju, a sve ostale na taj način zastrašuju? Imamo, nažalost, još mnogo pitanja na koja nam Zagreb duguje odgovor, ali, ponavljam, pre svega treba da se prestane sa ovakvom diskriminacijom prema ljudima i prema stvarima koje legalno dolaze iz Srbije i ne ugrožavaju nikog u Hrvatskoj - poručio je Dačić i dodao:

- Ovakvi postupci hrvatske države postaju toliko apsurdni koliko i grafiti koji se ispisuju po Hrvatskoj "Za dom spremni", a napisani su ćirilicom.

Miodrag Linta Trn u oku Miodrag Linta, predsednik Saveza Srba iz regiona, kazao je za Kurir da je potez Hrvata očigledna provokacija, i to u trenutku pojačanih emocija uoči godišnjice velikog progona Srba tokom "Oluje". foto: Kurir televizija - Jasan je negativan odnos Hrvatske ne samo prema Srbiji već i prema ćirilici. Oni i ćirilicu doživljavaju kao remetilački faktor. Hrvati se, nažalost, nisu suočili sa svojom mračnom zločinačkom prošlošću, pa zato sve ono što je srpsko njima je trn u oku i neprijateljsko - kazao je Linta.

Savo Štrbac, predsednik Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas", kazao je za Kurir da postoji animozitet prema ćiriličnom pismu u Hrvatskoj.

- Pitanje je za carinike po kojoj tarifi se ocarinjuje na granici. Želim da verujem da nije u pitanju ćirilica u ovom slučaju, ali ne mogu da isključim odnos u Hrvatskoj prema ćirilici. Oni je poistovećuju sa četništvom, a to se može videti iz mnogo primera - rekao je Štrbac.

Skrenuo je pažnju na scene iz Vukovara, kada su skidane table sa ćiriličnim pismom.

- Po Zakonu o pravima nacionalnih manjina, propisano je da sve nacionalne manjine imaju pravo na svoje pismo, jezik i škole na svom jeziku ako ih je više od trećine u lokalnoj zajednici. Srbi su imali to pravo do poslednjeg popisa u Vukovaru, ali to nije zaživelo, čak je i vlada sadašnjeg predsednika Zorana Milanovića na silu postavljala dvojezične table, ali i tu je bilo čekićanja i razbijanja. Preovladala je ta mržnja prema ćirilici, koju oni poistovećuju sa "agresorima", kako nazivaju Srbe još iz 90-ih - dodao je.

Kako je kazao, diskriminacija nad Srbima u Hrvatskoj je i dalje prisutna.

- Ko se drznuo da razbije ćiriličnu tablu, bio je popularniji i dobijao je na izborima puno glasova - zaključio je Štrbac.

Kurir.rs