BEZ DEESKALACIJE BESMISLENO JE PRIČATI O IZBORIMA! Igor Simić o koracima koje treba preduzeti da se situacija na KiM smiri

Bez deeskalacije, pričati o izborima je besmisleno, poručio je potpredsednik Srpske liste Igor Simić.

On je boravio u zvaničnoj poseti Vašingtonu, tokom koje se sastao sa zamenikom pomoćnika sekretara i specijalnim predstavnikom za Zapadni Balkan Gabrijelom Eskobarom.

Kako je rekao u intervjuu za Glas Amerike, u Vašingtonu su mu prenete jasne poruke da Sjedinjene Države zahtevaju od vlade u Prištini što pre da pristupi deeskalaciji i ispuni zahteve koji su došli od EU.

- To podrazumeva povlačenje specijalnih jedinica sa severa Kosova i Metohije, ali i stvaranje atmosfere u kojoj će Srbi moći da nastave svoj život, ali i političko delovanje. To su preduslovi. Imali smo prethodnih meseci situaciju da su naši građani, civili, bili upucani u leđa, a da za to niko nije odgovarao - rekao je Simić i dodao da Srpska lista traži i da se prestane sa arbitrarnim hapšenjima Srba, bez ikakvih dokaza, po principu da Srbi moraju da dokazuju nevinost.

foto: screenshot Pink tv

Na pitanje čime srpska zajednica, a i Srpska lista, mogu da doprinesu deeskalaciji, Simić je odgovorio da je plan EU, koji je dogovoren sa zvaničnim Beogradom, bio da do deeskalacije dođe na taj način što će Beograd osloboditi uhapšene specijalce i da se smanji stepen borbene gotovosti Oružanih snaga Srbije, što se desilo.

On objašnjava da je treći korak koji je trebalo da preduzme srpska strana obuhvata i delovanje Srba na severu Kosova i Metohije i Srpske liste i trebalo je da usledi onog trenutka kada ilegalni gradonačelnici napuste opštinske zgrade zajedno sa specijalcima.

