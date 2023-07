PREDSEDNIK VUČIĆ: U mom mandatu biće više završenih auto-puteva nego od 1945. do 2012. godine!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je za 67 godina, tačnije u periodu od 1945. do 2012. godine, urađeno 596 kilometara auto-puta, dok je od 2012. godine do danas izgrađeno 420,9 kilometara i poluauto-puteva.

Ističe i da se trenutno gradi 485 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica.

- Od 1945. godine i Tita, Slobodana Miloševića do 2000. i od 2000. godine do 2012. – svi zajedno su izgradili 596 kilometara autoputa. Najviše je izgradio Tito, a od 2000. do 2012. godine izgrađeno 42,6 kilometra auto-puta punog profila i poluautoput Novi Sad-Horgoš – rekao je Vučić

On je dodao da se nikad u istoriji Srbije nije ovoliko gradilo.

- Nikada Srbija nije ovoliko gradila. Pre kraja mog mandata imaćemo stotine kilometara više izgrađenih auto-puteva nego u periodu od 1945. do 2012. godine - zaključio je Vučić.

(Kurir.rs)