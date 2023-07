"NASTAVAK UPOZORENJA KURTIJU OD STRANE UN" Kljajić: Srbija treba da insistira na tome da se Srbima na KiM krše ljudska prava

Specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija Fabijan Salvioli ocenio je, nakon posete Beogradu i Prištini, da je moguć novi sukob takozvanog Kosova i Srbije, i to, kako je rekao, zbog manipulisanja događajima iz prošlosti.

Izveštaj specijalnog izvestioca biće razmatran u okviru sednica Saveta za zaštitu ljudskih prava, od 11. septembra do 6. oktobra ove godine.

Situaciju ne KiM analizirao je u jutarnjem programu Kurir televizije Vladimir Kljajić, politikolog.

- To je nastavak upozorenja upućenih pre svega Aljbinu Kurtiju koji je generator krize na KiM, imajući u vidu da on podstiče nacionalizam i cilj mu je dalja eksalacija. Još uvek nije prešao granicu koja je prihvatljiva za zapad, ali je svakako prešao granicu koja je prihvatljiva za nas, a to je da targetira srpsku manjinu na Kosovu, da ih maltretira, hapsi bez optužbi, već optužbe stižu nakon hapšenja - istakao je Kljajić.

Dodao je da bi Srbija trebalo da u Ujedinjenim nacijama insistira na kršenju ljudskih prava Srba sa KiM:

- Kurti se predstavlja kao neko ko štiti interese svoje nacionalne zajednice, ali svakako šteti odnosima ne samo u regionu nego pre svega srpskoj manjini i to je svakao kršenje ljudskih prava. Srbija treba da nastavi da razgovara sa UN u vezi sa svim onim što je u vezi sa kršenjem ljudskih prava.

