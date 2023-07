Ocenu specijalnog izvestioca Ujedinjenih nacija Fabia Salviolia da postoji opasnost od sukoba na Kosovu i Metohiji komentarisao je Nebojša Obrknežev, iz Centra za drušvenu stabilost.

- Mi imamo u poslednje vreme imamo hapšenje Srba i kada se neko od njih uhapsi on se potom pusti da se brani sa slobode. On zapravo nije dobio slobodu, odnosno nije slobodan čovek. To je ta neka vizuelna stvar koja može nekome da zamaže oči. Treba insistirati na razgovoru sa Savetom bezbednosti Ujedinenih nacija, jer smatram da pitanje Kosova i Metohije tamo treba da se rešava. Problem jeste kada se ono prenosi na Evropu - rekao je Obrknežev.

Konstatovao je da postoji mogućost da SAD menja stav po pitanju krize na Kosovu i Metohiji.

02:47 POZIVANJE SRPSKE LISTE U VAŠINGTON JE OHRABRUJUĆE! Obrknežev: Moguće je da se stav SAD po pitanju krize na KiM menja?

- Prištinske institucije nemaju volju da uzmu u razmatranje rezoluciju 1244 smatrajući, verovatno da je ona zastarela. Nažalost velika sila kao što su SAD su sve vreme bile na strani Prištine do sada. Ovaj momenat koji se dešava da su čelnici srpske liste bili pozvani u Vašington prošle nedelje, to meni deluje kao ohrabrenje za naš narod. Imate sankcije koje se uvode Kosovu, a imate situaciju da Srbi prvi put bivaju pozvani u Vašington. Po mom ličnom mišljenju, možda se u stavu SAD prema Kosovu koji je do sada bio isključivo na strani Prištine može nešto i promeniti.

