PREDSEDNIK VUČIĆ: Dobio sam novi elan kada sam video KAKO ĆE SRBIJA IZGLEDATI 2027. Sada treba da radimo više da bismo imali VIŠE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u jutarnjem programu TV Pink u emisiji "Novo vikend jutro".

Vučić je ovom prilikom govorio o svim važnim temama na državnom nivou koje su bile aktuelne u ovoj nedelji, ali i o novima o kojima će se tek pričati.

- Ne mislim da je važno za ljude kako politički protivnici komentarišu. Očekivao sam da će dobar deo njih da kaže da želi da učestvuje u velikom podizanju Srbije. U projektima, 1000 ljudi ima ideje šta da se uradi u njihovim mestima - rekao je Vučić na početku komentarišući to što opozicija ne želi da učestvuje, dok obični građani imaju ideje.

Vučić je podsetio na tešku situaciju u BiH za naš narod i sankcije za državni vrh u RS.

- Imate pokušaj Kurtija da podiže nemire uz rekao bih neprimereno ćutanje, prećutnu podršku dela Međunarodne zajednice. U takvim uslovima vi ipak želite da radite i gradite. Imamo sa druge strane svetski rat, imamo Rusiju i deo saveznika protiv Ukrajine i kolektivnog zapada. Tešku situaciju za naš narod u BiH, sa sve sankcijama protiv najvišeg rukovodstva srpskih predstavnika. Svakodnavne napade na Srbe.

Predsednik je potom prokomentarisao napade da ne gradi bolnice i škole, a da se gradi Nacionalni stadion.

- To pokazuje kako neki ljudi žive u zatvorenim sistemima. Hoću da građani znaju da smo ni iz čega izgradili potpuno novi Klinički centar u Nišu, Beogradu. Gradimo novi deo Kliničkog centra Vojvodine, takođe i Kragujevac - istakao je Vučić i podsetio da su do 2012. godine nisu izgradili nijednu bolnicu. Otvaramo u Sjenici najmoderniju školu, imaće bazen. Ulažemo u škole. A zašto stadioni? Zato što nemamo stadione. Zato što ljudi vole da gledaju fudbal. Da sklonimo decu od ulice, stadione ćemo dati stranim agencijama da vode. Ljudi su ostali u prošlosti. Oni su na nivou da je plata u Srbiji 250 evra. Oni samo kukaju. Nećete se osloboditi ove vrste kritika, ali ona je besmislena, ali ona nas tera da radimo više.

Vučić je potom podsetio na povećanje plata za prosvetne razlike koje će kumulativno iznositi 16 odsto.

- Odlazio je veći procenat medicinskih sestara nego lekara. Želimo da ih zaustavimo da odlaze, da se vrate u Srbiju i radićemo i radimo na tome.

Predsednik je konentarisao i kritike Zorana Preradovića, koji je rekao da će kada "ostati pustoš kada Vučić ode".

- Nemam problem sa tim jer će se tad tek videti, onda će ljudi moći da mere rezultate. Kod mene postoji nada da predstojeće vreme iskoristimo za ujedinjenje. I dalje pozivam sve koji protestuju da razgovaramo. Ljudi radujte se uspehu svoje zemlje. Danas i formalno imate i 500.000 ljudi više zaposlenih nego 2012. godine. Ovde će život biti ne mnogo lošiji od onoga na Zapadu. Radićemo da vratimo ljude.

Govoreći o infrastrukturnim projektima, podsetio je na radove auto-puta Ruma- Šabac, ali i na prugu do Niša koja bi trebalo da se završi do 2027. godine.

- Time će ljudi lagodnije i lakše i brže putovati. Promene su vidljive i pokušaćemo do 2027. da završimo brzu prugu do Niša. Hoću da uradimo put do Zrenjanina. Metro nam je prva linija gotova do 2028. Ono što moramo da uradimo u centralnoj Srbiji uradimo po 100 fasada i učinimo ih lepšim i privlačnijim za turiste. Kada budem poražen na izborima, ili se sam skonim, tada će se analizirati rezultati. Kada analizirate 90-te isto možete to reći. Sada imate 500.000 više zapošlenih nego 2012.godine. Sada postoji povratni proces i sve je manji odliv iz zemlje. Ljudi će se vrati u svoju zemlju. Kada prosečna plata pređe 1000 evra ljudi će se vraćati. Ja nema problem kada su novinari ostraščćeni, ali je dobro da se barata činjenicama.

- Ja nikada nisam govorio o padu rejtinga. To je na njima da brinu kakav im je rejting. Ja samo u jednoj rečenici kažem da nisam impersioniran njihovim rezultatima. Ako misle da će nekim rezultatima da promene mišljenje ljudi, samo se zavaravaju. Ljudi razmišljaju o tome šta je bolje za njih i njihovu decu, ljudi se tako opredeljuju. Ako je vama lakše da sebe lažete, onda je to u redu Kome god šta god treba, ja sam kriv. Kada imate velike nesreće, tragedije i da to pokušate da zloupotrebite? To će ući u istoriju besčašća. Ne pamte se takve stvari jednu godinu, pamtiće se i za 10 godina. Da su neki političari najveće tragedije pokušali da iskoriste za sebe. U BiH dogodila se strašna tragedija. Dakle, pri tome to nije uradilo dete od 12 godina, već neko ko ima takav dosije, ušao u direktan prenos i to traje i traje, a niko ne interveniše. Pa da li je neko rekao, Bećiroviću podnesi ostavku? Pa nije. A ovde svi pronalaze alibi u meni. U svakom ministrastvu postoje šefovi koji idu i pričaju da sam ja za sve kriv. A to pričaju zato što ne mogi da rade baš ono što su želeli. Kada Sabah u Azerbejdžanu da go Partizanu, kriv je Vučić jer je on namestio neke da budu u Partizanu. Vaša odluka je i ko će da bude u Zvezdi i ko će da bude u Partizanu. Ja sam jednom pogrešio pre 10 godina kada sam se umešao i to nikada ne bih sebi dozvolio. To je kada tražite krvica za sve i svi pronalaze krivca u meni.

Predsednik je govorio i o lažnim vestima i teorijama zavere koje se plasiraju na mrežama, ali i u pojedinim medijima.

- Nama su napali ljude u Altini zato što su zaprašivali komarce. Rekli su da je to neki prah i da će ljudi postati zombi. Vi protiv toga ne možete da se izboriti. Ja sam prethodih dana učestvovao u nekim razgovorima gde sam shvatio da u toj borbi nemate šansu. Teorije zavere su na svakom koraku. Sa ljudima koji su mi bliski sedim i razgovaram ne verujete, to je bukvalno teorija zavere do teorija zavere - od toga kako je Amerika propala zemlja zbog transrodnih osoba. Vi im onda ukazujete na ekonomske kvalitete, ali ne vredi. Te priče od tome puštaš kišu preko svog harpa u Barajevu, piramide u regionu, ljudima je lakše da misle o tome. odbranite od toga. Ja sam Anu zamolio da ne potpisuje istopolne brakove. Dakle, ne napadajte Anu Brnabić, ja to nisam dozvolio. Mi smo tradicionalno društvo, ipak to kod nas nije moguće. Meni ne smeta LGBT populacija, nemam ništa protiv njih ali dok sam predsednik - ne može.

- Mi moramo da radimo više. Plata će nam uprakos inflaciji biti veće. Ali jesmo li radili više ili manje. Koliko puta odemo na more i planine... Onda kad se vratimo tražimo povećanja. Pitanje je do kada ćemo to moći da izdržimo. Sve se pretvorilo u ludilo. Svi moraju da budu pod staklenim zvonom. Niko ne ustaje nastavnicima u školi jer su svi pametniji od nastavnika. Svi vrše pritisak na nastavnike. Nastavnici najbolje znaju i ko smo mi da im se mešamo? U Hrvatskoj su uveli da se ne radi nedeljom. Katastrofalna odluka. Nisam hteo o tome da razgovaram sve dok imam uticaj. Ko ste vi da meni branite da radim nedeljom, da prodam pljeskavicu ili sveće… ne pada mi na pamet da radim takve stvari. Kao i litijum. Niko ne razume zašto. Svi u Evropi idu u litijum, samo mi ne. Jedino smo mi stručnjaci koji imaju to belo zlato, savremenu naftu… Sa tim moramo da se izborimo. Važno je da o ovim stvarima otvoreno govorimo. Razvijamo dualno obrazovanje, zato su pojedine nacije uspešnije od drugih. Gde ne budemo ulagali u dualno obrazovanje… Ljudi ne poznaju svoju zemlju i treba da je upoznaju. Gradimo Srbiju, moramo o sebi da razmišljamo o realnom poslu, a ne o tome kako ćemo lakše da prođemo, da što manje radimo, a da psujemo državu što nam plata nije veća iako mi manje radimo.

- Tek posle korone ljudi su shvatili koliko je naša Srbija lepa. Ne razvija se ravnomerno, ali se radi na unapređenju. Mi moramo o sebi da razmišljamo, a ne samo dfa razmišljamo kako ćemo da uzmemo više.Dobio sam neki novi elan kad sam video kako će Srbija da izgleda 2027. godine. Gradićemo pruge, železnica je obnovljena... naši gradovi izgledaju drugačije. Mi treba da sačuvamo čvrstu valutu i da uđemo u istoriju. Kad je dinar 11 godina bio stabilan? Kad su realne plate bile ovolike? Nikad! U Srbiji ćemo imati prosečnu platu 820 evra do kraja ove godine, neto platu. Imaćemo prijavu za majke ili očeve, hranitelje, staratelje i isplatićemo 10.000 po detetu jer želimo da pomognemo odgajanje dece. Ljudi uvek kažu sve je skupo ali neće niko reći da je struja jeftina, hleb jeftin, ulje jeftinije nego u regionu, jaja su jeftinija. Svi će reći kako je sve skupo. Mi smo zaostajali za BiH oko 80 evra, ali sad imamo veća primanja nego tamo. Sve više zavisimo od stranih radnika. Nije samo da se vrate naši, mi imamo problem što neće naši ljudi da rade. Dostavljači hrane su vam 40 odsto stranci. I to pokazuje da se zemlja razvija i da ide napred.

Vučić je prokomentarisao i to što su u Zapadnim medijima pokušali da ga povežu sa kriminalnim strukturama.

- Oni rade ono što bi oni radili. Kad vaM sitan kriminalac Borivoje Borović, kaže da će vam pronaći skrivenu komunikaciju na Skaju oni uvek polaze od sebe. Ja nikad nisam koristio skaj telefon, tri godine su tvrdili da sam imao veze sa Jovanjicom. Ja nikog nisam tužio. Trebalo bi da podnesem 10 hiljada tužbi dnevno ako tako gledam. U životu nisam video Skaj telefon. Čuli ste Lutovca koji kaže da ne zna o tome ništa, ali je u stanju da ljude optuži za sardnju sa organizovanim krininalom - rekao je Vučić.

- Oni polaze od sebe, znaju kako je bilo u njihovo vreme, kad je ubijen predsednik vlade niko ostavku nije podnosio. Njima miljenici postaju najgori kriminalci za tri dukata koja dobijaju. Sakupili smo 103 hiljade komada, što oružja, što municije. Zamislite koliko smo ljudi time zaštitili. Ja mislim da su i ti ljudi zadovoljni jer su sprečili da još neko bude povređen. Odličan posao za državu i ja mislim da je u tome suština, da uradimo nešto dobro.

Povodom izjave Safete Biševac da joj se "zavrtelo u glavi" kada je slušala Vučića o tome šta će sve biti izgrađeno, da je pomislila da to priča neki šeik, Vučić se zahvalio iako nije ona imala nameru da ga pohvali, ali zapravo je ova njena "kritika" bila pohvala za sve.

- Nismo najbogatiji, ni bogati, ali nismo više ni siromašni. Beograd je toliko promenjen, toliko drugačiji, lepši i uspešniji i tek će biti, ali hoću da to bude i Niš, Kragujevac, Novi Sad, Zrenjanin, šabac, Loznica, Valjevo... Ako vam to liči na šeika i sultana, u redu, poručuje Vučić.

Predsednik se, komentarišući snagu Vojske Srbije, zapitao da "nismo toliko puta jači i snažniji, moćniji po tehnici, koliko bi nas puta Aljbin Kurti napao do sada".

- Ono što se juče dogodilo u Severnoj Makedoniji, odnosno poseta Kurtija Tetovu je skandal nad skandalima. Tamo je promovisana ideja Velike Albanije, pokazivani su simboli velike Albanije. On je predstavljen kao premijer svih Albanaca i premijer Tetova. Otvorena je ulica Adema Demaćija, a bio je i mentor i idol Aljbinu Kurtiju. Da nismo toliko snažniji, toliko puta jači i moćniji po našoj tehnici znate za koliko bi nas Kurti napao na svakom delu.

- Ne bi on napadao samo centralnu Srbiju već i Severnu Makedoniju, Crnu Goru, a pitanje je šta bi bilo sa Albanijom. Obratite pažnju. Mi moramo da pokušamo da sačuvamo mir. Uvek moramo da snažimo našu vojsku. Naša armija je snažnija nego što je bila, moramo da brinemo o stepenu sopstvene snage. Naša vojska je danas mnogoostruko snažnija.

Poručio je da narod ne mora da brine što se tiče gasa, da postoje rezerve.

- Proveravam i konzerve graška i pasulja... Suviše je ovo ozbiljna država i ne treba da brinu, a jedino o čemu treba da razmišljaju jeste koliko treba da rade, rekao je predsednik.

Na kraju obraćanja poručio je građanima Srbije da je potrebno da se radi još bolje i više i da će rezultati sigurno doći.

- Da radimo više nego što smo radili, da bismo mogli u teškom vremenim da opstanemo. Da radimo na svemu što smo zacrtali do te 2027. godine i da onda možemo da pogledamo našu zemljuu i da budemo zadovoljni urađenim, zaključio je Vučić.

