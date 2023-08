MINISTAR VESIĆ NAJAVIO: Privodi se kraju obnova puta Kokin brod – Priboj, gradiće se brza saobraćajnica do Duge poljane

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao je radove na rekonstrukciji puta Kokin brod – Pribojska banja – Priboj, na kojem se obnavlja poslednjih 2,4 od ukupno 25 kilometara i najavio obnovu magistralnog puta od Čajetine do Priboja, kao i brzu saobraćajnicu od Nove Varoši do Duge poljane, koja će taj deo spojiti sa budućim auto-putem ka Crnoj Gori.

- Ovih 2,4 kilometara je poslednji deo puta prema Pribojskoj banji, od ukupno 25 kilometara, čiju je obnovu pre nekoliko godina obećao predsednik Aleksandar Vučić. Kada budemo završili i ovaj deo puta prema Kokinom brodu i Priboju, Pribojska banja će konačno dobiti pravi put, koji će omogućiti da bude atraktivnija i privuče više turista - rekao je Vesić.

foto: MGSI

Istakao je da je obnova poslednje deonice jedan od najzahtevnijih zadataka na obnovi celog puta, jer se upravo tu nalazi veliko klizište.

- Sada se postavljaju šipovi, na dubini do 16 metara, kako bi se klizište zaustavilo, put bio stabilan i trajan i kako bi se izbegle nesreće - pojasnio je ministar.

Dodao je da na celom putu postoje dva klizišta, koja će biti regulisama, a rade se i dva mosta na toj trasi.

- Na ovaj način pokazujemo koliko nam je važno da razvijamo svaki deo Srbije, a Priboj i Pribojska banja to zaslužuju - rekao je Vesić.

On je najavio i obnovu magistralnog puta od Čajetine do Priboja, koji je sada u lošem stanju.

foto: MGSI

- U septembru krećemo u rekonstrukciju magistralnog puta prema Crnoj Gori u delu koji najlošije izgleda, od obilaznice oko Zlatibora, 15 kilometara prema Novoj Varoši, Priboju i Prijepolju - kazao je Vesić.

Istakao je i da će se na zahtev predsednika Vučića raditi projekat brze saobraćajnice Nova Varoš – Duga poljana, kao izlaz na auto-put ka Crnoj Gori.

- Tako će Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Sjenica biti povezani sa autoputem, kako bi ovaj deo Srbije živeo bolje i dodatno se razvijao. Time ćemo obezbediti da Prijepolje, Priboj i Nova Varoš ne ostanu ‘slepo crevo’ već da budu povezane na auto-put, čime ćemo omogućiti više investicija i razvoj turizma - rekao je Vesić.

Direktor preduzeća “Putevi Užice”, koje izvodi radove na putu Kokin brod – Priboj, Vladan Stamenić, rekao je da več imaju mnogo iskusta u zahtevnim projektima, kakva je sanacija velikog klizišta kod Priboja.

foto: MGSI

- Raspolažemo potrebnom tehnikom i mehanizacijom, velikom mašinom teškom 120 tona, koja je u stanju da izvede bušenje šipova na ovako velikom prečniku, na dubinu do 16 metara. Šipovi su prečnika 1,2 metra i kada se neko klizište sanira na ovakav način, to je potpuno trajno, večno. Kada se ovo jednom uradi, to je za sva vremena - objasnio je Stamenić.

Zahvalio je ministru Vesiću jer se, kaže, od kako je on došao na čelo Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, radi sve više ovakvih projekata.

