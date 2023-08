PREDSEDNIK VUČIĆ: Građani da ne brinu, imamo i struje i gasa i svega! Očekuje nas najteži period, Kurti neće stati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je jutros da je politika stvaranja "Velike Albanije" proces koji će se nastaviti, i da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti neće da stane.

Uoči posete glavnom gradu Mađarske, gde ga očekuje i sastanak sa turskim kolegom Erdoganom, Vučić je rekao da je Srbiji važno da održava kontakt i da pokušava da ima najbolje moguće odnose sa Turskom.

Predsednik Vučić je najavio da pravo iz Budimpešte leti na drugo mesto, gde će biti predstavnici Zapadnog Balkana, navodeći da ga očekuju teški i važni sastanci.

- Morate da vodite računa o tome da vodite svoju politiku, a ne tuđu. Ako ćemo da vodimo tuđu politiku, šta će nam Vlada, šta će nam predsednik. Mislim da je dobro da vidimo kako se stvari odvijaju, da znamo da nemamo naklonjenost jednog dela sveta, ali da sa njim moramo da popravljamo odnose. Sada će biti najteži period pred nama. Dolaze i UN, očekujem da se mnogo toga rešava u narendih mesec dana.

- Pozivam ljude da ne budu ni na strani Amerikanaca, ni na strani Rusa, nego na strani svoje zemlje. Da ne učestvujemo u ratovima i sukobima, nego da gledamo kako da sačuvamo mir. Sukobu se raduju samo budale, oni koji treba da učestvuju u sukobu oni se ne raduju.

Prosečna plata više od 820 evra

- Imaćemo mnogo većih problema od teških ranaca za decu. Moj Vukan će da nosi taj ranac, ne mogu da mi kažu da ne mislim na decu. Srećan sam što je najveći broj Srba u istoriji putovao ove godine, znači da se živi bolje. Imaćemo najviše plate, do kraja godine očekujem preko 820 evra prosečnu platu u Srbiji prosečnu platu, u Beogradu više od 1.050 evra prosečnu - rekao je predsednik.

O veštačkoj inteligenciji

Predsednik Vučić je prokomentarisao i zloupotrebu veštačke inteligencije u vezi sa slučajem spornih snimaka emitovanim na TV Pink zbog čega je lider SSP-a Dragan Đilas najavio tužbu protiv Željka Mitrovića i televizije Pinjk.

Predsednik ističe da je veštačka inteligencija dobra stvar ali da ne treba da je zloupotrebljavamo.

- Smatram da su predstavnici bivšeg režima u pravu, da to ne sme da se koristi, da je to nešto što je nedozvoljivo i nešto što demokratska država ne treba da radi. Niko to od nas ne bi voleo, to je grubi falsifikat, baš ono što predstavnici bivšeg režima rade. Ne zaboravite da su pustili moju lažnu fotografiju kako se grlim sa Kurtijem, a ja se nikada nisam rukovao sa Kurtijem. Ne tražim da osuđuju sumanute karikature, to mi ne smeta. Naučio sam i da sam negativno rođen i ludak i bolesnik. Sinoć tri puta, čim sudija ne svira korner, na nekoj utakmici oni viču Vučiću p*deru. Ako je to jedini argument... Kakva pristojnost kad to izgovara deset hiljada ljudi. Rekli ste mi to, a jeste li rekli da nisam izgradio dovoljno stadiona? Otvaram stadion u Leskovcu uskoro.

- Što se tiče veštačke inteligencije, nema smisla da stavljate u usta nešto što ljudi nisu rekli, dovoljno su oni loše uradili da nema potrebe da im bilo šta stavljate u usta.

O rezervama

- Imaćemo struje i gasa. Naše rezerve su dobre. Ukrajina kaže da neće da dozvoljava prolaz ruskom gasu ka Evropi, videćemo da li će to da se ostvari. Srećom imamo i dobre kompresorske stanice, izgradili smo gasovod u poslednjem momentu, pre dve godine smo ga završili u potpunosti. Ljudi ne treba da se opterećuju, imamo svega i hrane imamo dovoljno. Pšenice, kukuruza. Da nam nije nevreme poharalo suncokret, ne bi imali nikakvih problema. Punimo robne rezerve domaćinski i ljudi ne treba da brinu - naglasio je predsednik.

O pritiscima

- Očekujem najteže pritiske do sada, krajem avgusta i u septembru. Mi ćemo pokušati da očuvamo svoju poziciju, videćemo da li ćemo uspeti. U svakom slučaju, pokušaćemo da odbranimo pravednost, istinitost naše politike. Da li ćemo uspeti, ostaje da se vidimo.

Molba penzionerima

- Da zamolim penzionere da uzimaju penzionersku karticu, imaće ozbiljne koristi. Radimo mnogo na tome da im obezbedimo popuste, uz značajno povećanje penzija od oktobra i u januaru, biće najveće u istoriji. Neka uzmu i penzionersku karticu, imaće velike koristi od toga - rekao je predsednik.

O odnosima sa CG

- Hoću da kažem da u CG danas živi 29 odsto Srba, vidimo da može da bude i više od 30 odsto. Traže od nas da ćutimo i da ne tražimo ništa, ali su spremni da daju Albancima kojih ima manje, sve što hoće. Srbima ćete da ponudite sport i turizam. I vi gledate sve to, smejete se koliko je to nepravedno, ali sila boga ne moli. Ali da ućutkaju nas, da ne govorimo o istini, to nije realno

O situaciji na KiM

Predsednik Vučić komentariše novonastalu situaciju na Kosovu i Metohiji, kao i nedavnu posetu Aljbina Kurtija Tetovu, gde su političari iz Prištine promovisali ideju tzv. velike Albanije.

- Politika stvaranja "Velike Albanije" je proces koji će se nastaviti. I Aljbin Kurti neće tu da stane, ne možete ga zaustaviti. Morate mu se suprotstaviti u nekom trenutku, inače on neće stati. Onaj ko misli da će neko Kurtija u Briselu da ubedi da ne bude sledbenik Hodže i Demaćija. Za ljude koji ne znaju, Demaći je 28 godina proveo na robiji u jednom relativno liberalnom sistemu, ali njega nisu mogli da puste jer je bio toliko ekstreman. Nije u pitanju jedna zastava "Velike Albanije." Već ono o čemu je govorio Kurti. Neki koji brane Kurtija u Beogradu kažu da sam ja bio u Prijedoru. Jesam, ali sam bio kao predsednik Srbije, a Kurtija su najavili kao predsednika svih Albanaca - ističe on.

- Nisu Srbi napustili KiM zbog tablica samo, to nije bio njihov kapric. Setimo se da je bilo mnogo nasilja, koje nije procesuirano... Hoću samo da kažem, da to nije pitanje hoćemo li mi nešto da osudimo. Politika stvaranja "Velike Albanije" je proces koji će da se nastavi, i Kurti neće da stane - rekao je predsednik.

- Zašto zapad ćuti? Dolazimo do ključnog pitanja i zašto će tu da nam prave dodatne probleme. Ćute, njih ne interesuje priča o "Velikoj Albaniji. Niko se nije zapitao, svi su govorili o tekstovima u CNN protiv mene, protiv Srbije, kao i u drugim nemačkim medijima, u pet dana šest tekstova iste sadržine. Vučić je kriv jer podržava Srbe. Šta se to desilo? Šta je to Srbija uradila? Reč je o organizovanoj kampanji, za ono što sledi od sledeće nedelje. Očekujem velike pritiske po pitanju sankcija Rusiji - rekao je predsednik.

O putovanju u Budimpeštu i važnim susretima

- Važno je da održavamo kontakt i da pokušavamo da imamo najbolje moguće odnose, sa Turskom, i verujem da razgovori u Budimpešti će biti korak u poboljšanju naših odnosa. Tačno je da slanje 4x4 vozila, minobacača, i drugog oružja nešto što je kvarilo naš odnos. Verujem da će ovo biti dalji korak u poboljšanju naših odnosa i verujem da ćemo uskoro moći da ugostimo predsednika Erdogana. Mađarska je istinski partner Srbije, na Mađarsku uvek možemo da se oslonimo - rekao je predsednik na početku obraćanja.

