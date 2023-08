"VUČIĆ MI JE POKAZAO DOKUMENTA, IZBRISAN JE TEKST O UVOĐENJU SANKCIJA RUSIJI!" Dačić za Kurir TV: Ovo je velika pobeda Srbije

Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije, gostovao je u emisiji Usijanje gde je prokomentarisao samit u Atini gde je prisustvovao predsednik Aleksandar Vučić.

Naime, ministar spoljnih poslova otkrio je da se predsednik izborio da se početni tekst deklaracije u Atini izbriše, a koji navodi da Srbija mora da uvede sankcije Rusiji.

- Ne vidim razloga da bilo ko napada Srbiju. Mislim da je ovo sve što smo uradili u Atini jedna vrsta diplomatske pobede. Mi imamo principijalne stavove. Ako neko želi da Srbija učestvuje to mora da bude u skladu sa našim državnim interesima. Zato nemoj da lažu da Srbija nije ništa promenila. Pa predsednik Vučić je svojim stavovima promenio početni tekst deklaracije u Atini. Izbačen je pasus koji se tiče sankcija. Meni je predsednik Vučić pokazao oba dokumenta gde se to tačno vidi i mislim da će on to da govori kada bude držao konferenciju za medije. U celoj Rusiji je sada to objavljeno. Srbija se sama među 13 zemalja izborila za takav jedan stav, ali ne zbog Rusije već zato što to šteti našim nacionalnim i državnim interesima - rekao je Ivica Dačić i dodao:

- Ako se mi sada oslanjamo na neke zemlje i sad vama neko kaže da mi moramo da uvedemo sankcije jer to traži Evropa i Amerika. Ali Evropa i Amerika traže da priznamo Kosovo, pa da li ćemo i to da prihvatimo? Sa druge strane ako vi uvedete sankcije onima koji vas podržavaju u Savetu bezbednosti UN. Pa kome ćemo da se obratimo ako nam bude trebao neki vid podrške? Zato su to kompleksa pitanja.

