GRADONAČELNIK SOMBORA: Veliki projekti su pred nama! Čast mi je što doprinosim razvoju grada!

Đak generacije i uzoran sportista koji se više od 20 godina bavio fudbalom, po završetku studija i sticanja master diplome na Šumarskom fakultetu počeo je da traži zaposlenje i prošao različite poslove, od zanatskih, do onih u struci.

Bio je predsednik Saveta mesne zajednice u rodnom Bačkom Bregu i već tada pokazao veliko interesovanje za unapređenje uslova u kojima njegovi sugrađani žive. Sombor je sa njim dobio 97. gradonačelnika, najmlađeg do sad, koji svojim zaraznim entuzijazmom verom u dalji razvoj napredak i nas tera da razmıšljamo o različitim idejama koje doprinose razvoju svake zajednice. Elegantan, širokog dečačkog osmeha i u stilu pravog srpskog domaćina, Antonio Ratković je gradonačelnik Sombora.

U otvorenom, laganom razgovoru govorio je više o svojim idejama i planovıma, ali projektima koji su realızovani u Somboru, i istovremeno se podsećamo zašto se uvek rado vraćamo u ovaj prelepi grad na zapadu Bačke. U prethodnom periodu, lice Sombora dobilo je još lepši izgled. Realizovan je veliki broj važnih projekata kojı su omogućili dalji razvoj Grada i unapređenje životnog standarda.

Znamo da Sombor očekuju novi veliki projekti i nova ulaganja. Koji su vaši prioriteti za Grad?

- Ono što je svakako veoma važno jeste ravnomeran razvoj kako Sombora, tako i ostalih naseljenih mesta na teritoriji Grada. Želimo da obezbedimo jedan bezbrižani funkcionalan život, u skladu sa savremenim tendencijama. S tim u vezi, u planu za naredni period imamo različite infrastrukturne projekte, naročito kada je u pitanju putna infrastruktura, kako kroz rekonstrukciju postojećih, tako i kroz izgradnju novih saobraćajnica.

Saradnja na svim nivoima vlasti

Takođe, tu su ulaganja u vodovod i kanalizaciju, ulaganja u oblasti zdravstva i obrazovanja, kao i kulture i sporta-po kojima je naš grad naročito poznat, potom ulaganja u Industrijsku zonu, kako bi naš grad spremno dočekao nove investitore koji će dalje omogućiti otvaranje novih radnih mesta. Ono što je takođe jako važno je negovanje sjajne saradnje sa višim nivoima vlasti, odnosno Pokrajinskom i Vladom Republike Srbije, koje nam kontinuirano pružaju podršku u realizaciji svih važnih projekata, ideja i planova.

Uzevši u obzir zahtevnost vaseg posla i njegovu svakodnevnu dinamiku, nemoguće je ne zapitati se kako usklađujete svoje dužnosti gradonačelnika sa privatnim żivotom?

- Ma koliko zahtevna i odgovorna bila funkcija koju obavljam, moram da istaknem da svoj posao radim sa velikim elanom, pre svega zato što mi je čast da doprinesem razvoju ove zajednice i ponognem da se svaki čovek u našem gradu i svim naseljenim mestima oseća dobro i ima sve uslove za jedan lep i pristojan život. Kada nisam na poslu, trudim se da svaki trenutak slobodnog vremena provedem sa porodicom i prijateljima, od kojih je najveći broj njih važan deo mog života još od detinjstva. Takođe rekreacija je nešto što mi naročito prija posle napornog dana, pa neretko odigramo i neku partiju basketa ili fudbala. Nekada je teško sve uskladiti, ali uz volju i dobru organizacju ništa nije nemoguće.

foto: Shutterstock

Pošto je ovo treća godina da obavljate funkciju gradonačelnika, možete li izdvojiti šta je ono najvažnije što ste do sada naučili kao gradonačelnik?

- Strpljenje. U želji da što pre vidimo rezultate uživamo u benefitima nekog rada, često zaboravımo da je za sve što je dobro potrebno vreme. Mi smo kao narod dinarnični, temperamentni, brzi i jako često želimo instant rezultate, što naravno nije moguće, pa sa te strane neretko budete kritikovani, uprkos činjenici da je neke stvari fizički nemoguće završiti u roku koji bi građanı želeli. Međutim, sa druge strane, ta crta naših ljudi istovremeno vas tera da budete bolji, delotvorniji, efikasniji. Da radite više i delujete brže. Kada se sve to sabere, dobri rezultati ne izostaju.

Možete li izdvojiti najveći izazov sa kojim ste se do sada suočili kao gradonačelnik?

- Ja sam imao tu sreću da se sa različitim situacijama suočim i dosta toga naučim dok sam bio na poziciji zamenika nekadašnje gradonačelnice Dušanke Golubović, koja je obavljala sjajan posao i započela neke od dugogodišnjih velikih projekata koje sada privodimo kraju. Svaki od tih projekata donosio je nove izazove i tražio dodatnu posvećenost. Ipak, ako bih morao izdvojiti samo jednu stvar, odnosno 1 izazov, koji je najviše ostavio traga, ne samo u našem gradu već u celom svetu, to je period korona virusa. Tada smo svi bili stavljeni na jedan važan test koji smo, zahvaljujući izuzetnom timskom radu, uspešno prevazišli. U tom periodu gotovo svi naši planovi su privremeno bili zaustavljeni ili značajno usporeni. Međutim, to nas nije sprečilo da zajednički nađemo pravi način i obezbedimo našim građanima sve uslove za zaštitu i lečenje ovog virusa, ali da istovremeno nastavimo realizaciu planova koje smo obećali, a sve u cilju stvaranja boljih uslova za život i svakodnevno funcionisanje svih naših građana.

Kako ostajete motivisani u suočavanju sa izazovima?

- Dovoljno je da vidim rezultate. Ovo je moj grad koji volim i koji mi je podario neke od najleših uspomena u žIvotu. Zaista, svim srcem želim da on nastavi da se razvija, raste napreduje na svim poljima i u svakom smislu. Toliko naizgled teških i „nemogućih stvari smo uspešno priveli kraju, da sada zaista verujem da ništa nije nemoguće. Na kraju dovoljno je da se prošetate ili prođete autom i da vidite koliko je toga urađeno.

Promene vidne, ulaganja očigledna

Nezavisno da li je vaša sfera interesovanja oblast sporta i kulture da li idete na posao autom, peške ili biciklom, da li pohađate školu ili vrtić promene su svuda vidne. Ulaganja su očigledna. Imamo nove puteve, trotoare i biciklističke staze novi izgledi bolje uslove dobile su i obrazovne i kulturne ustanove novo ruho dobile su ulice, pijace i parkovi, postavljena su nova igrališta. E to je ono što motiviše i tera da želite i da radite više. To su moj motiv moja satisfakcija. I

Više je nego očigledno da ste na svoj grad ponosni i da uživate u svakom njegovom segmentu. Više puta ste spomenuli brojne projekte i aktivnosti koje su uspešno realizovane u prethodnom periodu. Možete li nam onda reći, kakvo je vaše mišljenje o trenutnom stanju u Somboru?

- Kako sam i prethodno rekao, ja sam ponosan na naš grad, na ljude sa kojima sarađujem na uspehe koje zajedno postižemo. Ponosan sam na naše sugrađane koji nam daju vetar u leđa i podstiču nas da budemo bolji Mislim da je Sombor na odličnom putu i zadovoljan sam trenutnim stanjem. Svakako, to nas ne uljuljkava i ne zaustavlja u daljim planovima, baš nasuprot. Mnogo toga još želimo da uradimo. Potencijali našeg Grada su ogrornni i naša je apsolutna želja da oni dostignu svoj pun kapacitet. Želimo da ljudi ovde ostanu i želimo da se ovde vrate. Potrebno je dosta rada, ali nama ne fali ni volje ni želje, tako da očekujemo velike rezultate i ubuduće.

Možete li nam izdvojiti neke od najvažijih projekata čija je realizacija u toku?

U toku su radovi na rekonstrukcijı državnog puta od Kljajićeva do Telečke u ukupnoj dužini od 65 km, kao i radovi u lndustrijskoj zoni. lzvode se radovi i na rekonstrukciji Apatinskog mosta, čija je vrednost 120 miliona dinara, pošto je u julu mesecu završena kompletna deonica do Apatina, u ukupnoj dužini od 12 km. Započeli su i pripremni radovi na izgradnji puta od Bačkog Monoštora do Kupusine, ukupne dužine 10,6 km, a očekuje se početak radova i na asfaltiranju deonice Stapar-Sivac, 3. faza, u dužini od 15,8 km. U narednih mesec dan čekuje se početak radova na prvoj fazi izgradnje atarskog puta od Riđice do Rastine, čija je ukupna dužina 6,5 km. U toku je rekonstrukcija seoskih ambulanti, kao i radovi na klimatizacji i iZgradnjı dela tribina u Gradskoj hali Mostonga.

Pre nekoliko dana otvorili smo i novi kružni tok, gde smo se dodatno osvrnuli na bezbednost naših najmladih učesnika u saobraćaju i u okviru projekta izdvojli posebnu sacbraćajnu traku za bezbedan prilaz roditelja vrtiću.

Takođe, ne smemo izostaviti ni dogradnju vrtića, čime će se smanjiti liste čekanja i omogućiti nova mesta za naše najmlađe. Uz to, mi smo Grad koji omogućuje subvencije za boravak dece u privatnim vrtićima, a ove godine obezbedili smo i besplatne udžbenike za sve đake prvake. Jedan od većih projekata koji će biti započet je i izgradnja parkirališta na bivšem Prokupcu. Sve u svemu, veliki broj projekata je realizovan u prethodnom periodu, još mnogo njih je u planu.

Sta je ono što građani Sombora mogu da urade i tako doprinesu tome da njihov grad učine još boljim mestom?

Konstantno se trudımo da uključimo naše građane u donošenje odluka koje su važne za mesto u kojem žive. Zelimo da Sombor bude grad po meri svih Somboraca. Ono što se u tom smislu pokazalo izuzetnim je program participativnog budžetiranja, koji omogućuje da građani svake Mesne zajednice samostalno biraju projekat koji će biti realizovan na teritoriji nihove Mesne zajednice. Zbog sajnih rezultata koji su na ovaj način postignuti, ovaj projekat proširio se i na srednje škole, tako da sada i učenici imaju mogućnost da odaberu ono što bı želeli da bude urađeno u školi koju pohađaju.

foto: Shutterstock

Svaki od željenih projekata Grad realizuje u roku od godinu dana

Još jedan od primera dobre prakse kada je u pitanju saradnja sa građanima je i Urbanıstičko- arhitektonskı konkurs za izradu Idejnog rešenja parternog uređenja Trga Svetog Trojstva u Somboru, gde mogu učestvovati sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove konkursa, a u odabiru konačnog rešenja moći će da učestvuju svi građani.

Za kraj, kakvu poruku biste želeli da prenesete vašim sugrađanima?

Pre svega, želeo bih da im se zahvalim na strpljenju i poverenju koje nam ukazuju, bez njih i našeg svakodnevnog zajedničkog prevazilaženja prepreka, napredak naše sredine nesumnjvo bi bio tež. Takođe, zamolio bih ih da budu strpljivi. Očekuju nas brojni infrastrukturni projekti u koje će biti uložena velika novčana sredstva, kako iz budžeta Grada, tako i sa viših nivoa vlasti. Očekuje nas izgradnja brze saobraćajnice, privođenje kraju višedecenjskog pitanja vodnosnabdevanja u svim naseljenim mestima na teritorijı Grada, kao i granično proširenje i prekategorizacija prelaza Bački Breg.

Takođe, kroz projekat Čista Srbija biće izgrađeno više od 250 km kanalizacije sa prečistačima, a očekuje se i početak izgradnje Regionalnog centra za upravljanje otpadorn Rančevo, koj predstavlja prekretnicu u stvaranju i očuvanju zdravlja životne sredine, a koji će ekološku sliku Sombora, ali i regiona, značajno promenti.

Realizacija ovih projekata zahteva vreme, ali dužnost svih nas je da, polako ali sigurno, olakšamo i pružimo najbolje moguće uslove generacijama koje dolaze.

Kurir.rs