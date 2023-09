KADA KOMŠIJA ALBANAC POŽELI SRPSKU KUĆU, DOVEDE DVOJICU NA SUD DA LAŽU: Petar Petković o situaciji Srba na Kosovu i Metohiji!

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije Petar Petković ukazao je danas da kosovski premijer Aljbin Kurti ne želi mir i deeskalaciju,već da traži nove načine da izazove provokaciju.

- Njima ne odgovara deeskalacija, ne vrede im pozivi EU, kao ni saopštenje od 3. juna u kojem su se svi saglasili da se policija hitno povuče sa severa i da takozvani gradonačelnoci obavljaju posao sa alternativnih lokacija, kao i da se učini sve da dođe do normalizacije odnosa. Umesto da se ide u tom pravcu, Kurti radi suprotno. Jasno je da ne želi mir - rekao je Petković.

Govoreći o hapšenju Srbina na Bistričkom mostu, Petković je istakao da je u pitanju momak koji nema dosije i nikada nije imao problema sa zakonom.

- Ne znam da se neko na taj način poziva u svojstvu svedoka i tako privodi. To je bilo pravo kidnapovanje mladog čoveka - dodao je.

Srbe hapse i optužuju za navodne ratne zločine u pokušaju da ih zaplaše i oteraju.

- Kada komšija Albanac želi da preuzme kuću od Srbina koji ne živi tu, da bi ih pritisli da prodaju svoja imanja optuže ih za navodne ratne zločine, dovedu na sud dvojicu Albanaca koji slažu da su ih videli da su nešto radili za vreme rata - kazao je.

Podsetio je na Srbe koji već neko vreme bvorave u prištinskim zatvorima.

- Braću Nikolić i još petoricu iz Štrpca držali su u pritvoru godinu i osam meseci. Da li ste videli da se neko, bilo gde drži u pritvoru skoro dve godine, bez dokaza da su krivi - izjavio je Petković.

Komentarisao je i upad tzv. policije Kosova u severnu Mitrovicu.

- Kada sam to poslao bili su začuđeni kako je to moguće jer su nedavno dobili donaciju da nose kamere na uniformi da ne bi došlo do zloupotrebe. Oni nemaju oznake, nemaju pravo da budu tamo, ali grade baze, sada žele da sprovedu odluku o protivpravnoj eksproprijaciji, da oduzmu zgrade i sve to rade protivno i njihovim unutrašnjim propisima jer žele da pokažu da polažu pravo na sever Kosova - rekao je.

Priština je ta koja opstruira dijalog.

- Nikada nismo ni predsednik Aleksandar Vučić, ni ja, odbili poziv za dijalog za razliku od Prištine koja je nekoliko puta odbijala. Evo i ovog puta predsednik je prihvatio prvi termin, ali Kurti je rekao da ne može tada, pa se sada ide na nov termin - 14. septembra. Priština ima plan da unizi dijalog, šta da govorimo kada 10 godina nisu formirali ZSO - dodao je Petković

Beograd će se boriti u interesu svojih sunarodnika.

- Objasnićemo opet da nismo mi krivi zbog situacije, a s obzirom da Priština govori da smo mi krivi za eskalaciju, borićemo se protiv tih laži. Jasno je da Kurti u tome nije sam, ali mi ćemo nastaviti da vodimo nezavisnu i slobodarsku politiku i borićemo se za naše Kosovo i za bolji život našeg naroda na Kosovu i Metohiji upravo najviše zbog dečice koja su danas prvi put zakoračila u đačke učionice - zaključio je.

