Franko Simatović, osnivač i bivši komandant Jedinica za specijalne operacije Srbije, poznat i kao Frenki, oslobođen je izdržavanja kazne nakon Haške presude. Pušten je na slobodu iz zdravstvenih razloga nakon operacije u Hagu.

Veselin Šljivančanin, pukovnik JNA u penziji, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je govorio o uslovima u kojim borave pritvorenici Haškog tribunala.

- Zabrave vas iza velikih gvozdenih i vi mislite da se nikada neće više otvoriti. Hodnici, imate gvozdene krevete sa sunđerima. Hrana je takva kavu je sami obezbedimo. Ali najteža je ta psiha, čekanje i zastrašivanje. Ja sam se bavio svojim predmetom i nisam baš gurao nos svuda. To što je pisalo tamo u mom predmetu, ne možete ni da zamislite da takav čovek može da postoji na svetu. Doživeo sam da u tom glavnom pretresu sud kaže da Šljivančanin nije kriv po tim tačkama. Međutim, onda kada dođete u svoju zemlju gde političari i novinari pričaju o vama kao o ratnom zločincu, a sud je rekao da nije tako i oni to neće da priznaju. Ogroman pritisak je vršen tamo na vas, a onda se nastavlja kada se vratite - istakao je Šljivančanin.

02:36 ZABRAVE VAS IZA GVOZDENIH VRATA, TU SU SAMO KREVETI SA SUNĐERIMA! Šljivančanin otkrio u kojim uslovim borave Haški pritvorenici

Potom se dotakao i Franka Simatovića.

- Ja sam jedno vreme bio sa Frenkijem u zatvoru. Stalno je čitao i trudio se da se pripremi. Milo mi je što je izaštao, ali ja mislim da je nevin i da uopšte nije trebao da ide u taj zatvor. Vidite dokle su doveli Frenkija u jedan težak psihički i zdravstveni položaj. Zamislite pod kolikim je psihičkim pritiskom bio Frenki jer je 2 decenije čekao da mu se sudi i to su stresovi. To niko ne može da razume nego onaj ko to doživi - rekao je Šljivančanin.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:25 BIO SAM SA FRENKIJEM U ZATVORU, TAJ STRES NIKO NE MOŽE DA RAZUME! Šljivančanin: Sud mu je potpuno UPROPASTIO ZDRAVLJE