Pred svaku rundu dijaloga Kurti izazive incidente, analitičari veruju da će to ponoviti i uoči 14. septembra!

Pred novu rundu razgovora Beograda i Prištine, zakazanu za 14. septembar u Briselu, postoji realna opasnost da kosovski premijer Aljbin Kurti izazove nove incidente, ocena je sagovornika Kurira. Kako ukazuju, to je već nepisano pravilo i pokušaj da se minimiziraju zahtevi Beograda.

Dijalog Srbije i Kosova na visokom nivou, kako je najavio šef evropske diplomatije Đuzep Borelj, biće još jedan pokušaj da se reši aktuelna situacija na Kosovu i Metohiji. No, gotovo pred svaki sastanak dve strane u Briselu kosovski premijer izazove incidente. Tako je pred sastanak u maju, samo nekoliko sati uoči susreta sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem ispalio ozbiljnu provokaciju. On je tada na svom zvaničnom Fejsbuk profilu objavio status posvećen događaju iz 1999. godine u Vučitrnu, dodajući da se "krv prolivena za slobodu nikad ne vraća, kao što se zločini Srbije na Kosovu ne mogu vratiti".

U dosluhu s mentorima

Sagovornici Kurira ni ovog puta ne očekuju drugačije ponašanje Kurtija i poručuju da postoji realna bojazan da izazove incidente pred put u Brisel. Milan Ivanović, nekadašnji direktor KBC Kosovska Mitrovica, ukazuje da je to uobičajeno i hronično.

- Očigledno da se Kurti ne bavi ekonomijom i boljim životom Albanaca, već svoju poziciju gradi isključivo na albanskoj mržnji prema Srbima i stvaranju nepodnošljivih uslova za život Srba na KiM. Zato je sigurno da možemo da očekujemo da ponovo realizuje nešto od onoga što danonoćno osmišljava, a u cilju daljih napada na Srbe. Nema sumnje da će Kurti izazvati nešto jer on to radi planski i u dosluhu sa mentorima sa zapada, pa na taj način opstruišu dijalog pokušavajući da neku krivicu svale na Srbiju i nateraju je da smanji svoje zahteve, a ne da se bavimo realizovanjem onoga što je dogovorenlo još pre deset godina - kaže Ivanović za Kurir.

Nekadašnji šef diplomatije SR Jugoslavije Živadin Jovanović za Kurir ocenjuje da ne postoje elemntarne pretpostavke za bilo kakav napredak nakon planiranog sastanka u Briselu.

Trend eskalacije

- Imam u vidu trend neprekidnog zaoštravanja i eskalacije situacije na KiM, što zatrpava sve ranije dogovore i samo nagomilava količinu nerešenih problema koji su ozbiljni. To, razume se, izaziva veliku zabrinutost u Srbiji. Takođe, smatram da onako kako se već duže vreme upravlja dijalogom od strane Brisela i drugih centara moći, ne zatvara nijedno od otvorenih pitanja već samo dodaje nova pitanja i probleme. Na kraju, iako sve to na površini izgleda da dolazi od Kurtija, zapravo dolazi od zapadnih centara moći dok je on samo puki izvršilac njihovih planova i želja. Ukupna situacija podseća me na nešto već viđeno, gde dijalozi, sporazumi i dogovori služe samo kao pokriće za naoružavanje tih paravojnih i policijskih snaga na KiM - zaključio Živadin Jovanović.

Stefan Srbljanović Samo SAD mogu da obuzdaju Kurtijev teror nad Srbima Stefan Srbljanović iz Centra za društvenu stabilnost ocenio je da je važno da u SAD postoje pojedinci koji ne gledaju blagonaklono na ono što Aljbin Kurti radi i da to ohrabruje. - Jasno je da jedino SAD, kao najveća sila na svetu, mogu da obuzdaju Kurtijev teror koji sprovodi nad Srbima - rekao je Srbljanović govoreći na TV Pink o pismu američke kongresmenke Klaudije Teni u kome od Kurtija zahteva brzu deesakalciju na severu KiM i uspostavljanje ZSO.

